سابالينكا: جاهزة للدفاع عن لقب بطلة أستراليا لكرة المضرب

قالت لاعبة كرة المضرب، أرينا سابالينكا، إنه "أحب أستراليا ودائما ما آتي إلى هنا متعطشة وجاهزة. أشعر بكل الدعم هنا، وأعتقد أن أفضل ما في أستراليا هو أن الناس شغوفون حقا بكرة المضرب".

أكّدت الببلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا، اليوم الخميس، أنها "جاهزة" للدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب والتتويج للمرة الثالثة تواليا، مشيرة إلى أنه لا يزال لديها الكثير من المجال للتحسن.

وكان عام 2024 مميزا بالنسبة لسابالينكا (26 عاما) بعدما بلغت سبع مباريات نهائية وتوجت بأربعة ألقاب، من بينها أيضا لقب بطولة الولايات المتحدة.

وبدأ عام البيلاروسية بنجاح بالدفاع عن لقبها في أستراليا إثر فوزها على الصينية المتألقة جنغ تشينوين.

في حال تتويجها باللقب للمرة الثالثة تواليا، ستصبح أول امرأة تفعلها منذ السويسرية، مارتينا هيغنيس، بين عامي 1997 و1999.

وقالت سابالينكا لموقع رابطة اللاعبات المحترفات بعد وصولها لخوض دورة بريزبين الدولية، الأحد، قبل انطلاق البطولة الأسترالية الكبرى في الثاني عشر من كانون الثاني/ يناير المقبل "أشعر أنني مستعدة وجاهزة".

وأضافت المتوجة بـ17 لقبا في مسيرتها أنه "أحب أستراليا ودائما ما آتي إلى هنا متعطشة وجاهزة. أشعر بكل الدعم هنا، وأعتقد أن أفضل ما في أستراليا هو أن الناس شغوفون حقا بكرة المضرب".

وكانت البيلاروسية بدأت العام في دورة بريزبين أيضا، حيث وصلت إلى المباراة النهائية من دون أن تخسر أي مجموعة، قبل أن تسقط أمام الكازاخستانية، إيلينا ريباكينا.

قضت سابالينكا فترة الإجازة في منزلها بولاية فلوريدا الأميركية قبل التوجه إلى الشرق الأوسط للاستعداد لأستراليا، وستستغل دورة بريزبين للتحضير لبطولات الغراند سلام.

وقالت إنه "تعملين جاهدة لتحسين الكثير من الأمور في فترة التحضير. الدورة الأولى التي تشاركين فيها قبل البطولات الكبرى هي حيث يمكنك تجربة الأمور ومعرفة ما سينجح بالنسبة لك وما لن ينجح".

وعلى الرغم من صعودها إلى صدارة ترتيب اللاعبات المحترفات، تعتبر سابالينكا أن هناك جوانب في لعبها لا تزال بحاجة إلى التحسين.

وأضافت أن "هناك الكثير من الأمور لتحسينها. أعني، ربما لست جيدة جدا في لعبي عند الشبكة في منافسات الفردي (...) هناك العديد من الأشياء، حتى إرسالي ليس بالقدر الذي أريده، لذا هناك دائما (أجزاء) يمكن تحسينها".