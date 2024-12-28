آرسنال يواصل صحوته ويستعيد المركز الثاني من تشيلسي

أثمر ضغط آرسنال هدفا في الدقيقة 23 عبر هافيرتز عندما استغل تمريرة عرضية للدولي البلجيكي لياندرو تروسار فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي.

واصل آرسنال صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بعد تعادلين متتاليين عندما تغلب على ضيفه إيبسويتش تاون 1-0 الجمعة في ختام المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

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ويدين الفريق اللندني بفوزه إلى مهاجمه الدولي الألماني كاي هافيرتز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 23.

واستغل آرسنال خسارة تشيلسي أمام ضيفه وجاره فولهام 1-2 الخميس، فاستعاد منه المركز الثاني رافعا رصيده إلى 36 نقطة بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة أمام جاره إيفرتون، وبفارق نقطة واحدة أمام رجال المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا.

وكان آرسنال قد تخلى عن المركز الثاني بفارق الأهداف لصالح جاره في المرحلة الرابعة عشرة عندما تغلب على مانشستر يونايتد 2-0 فيما سحق تشيلسي مضيفه ساوثهامبتون 5-1.

وفي المقابل، مني إيبسويتش تاون بخسارته الثانية تواليا والعاشرة هذا الموسم فبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

وخاض المدفعجية المباراة في غياب الجناح الدولي بوكايو ساكا الذي تعرض للإصابة في عضلة الفخذ الخلفية خلال الفوز على مضيفه كريستال بالاس 5-1 في المرحلة السابعة عشر، وستبعده عن الملاعب أسابيع عدة.

وضغط آرسنال منذ البداية لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس الكوسوفي أريجانيت موريتش حتى الدقيقة 20 عندما سدد المدافع الدولي الهولندي يوريين تيمبر كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي حارس عرين الضيوف.

وأثمر ضغط آرسنال هدفا في الدقيقة 23 عبر هافيرتز عندما استغل تمريرة عرضية للدولي البلجيكي لياندرو تروسار فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي.

وجرب ديكلان رايس حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة (30).

وسجل المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس هدفا ألغي بداعي التسلل (34).

وكاد مواطنه المدافع الدولي غابريال يفعلها برأسية قوية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر (63).

وتلاعب القائد الدولي النرويجي مارتن أوديغارد بأكثر من مدافع وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها قوية أبعدها الحارس موريتش إلى ركنية (72).

وتابع الحارس تألقه بإبعاده تسديدة قوية للإسباني ميكل ميرينو، بديل جيسوس، من داخل المنطقة (77).

وفي مباراة ثانية، واصل برايتون نزيف النقاط وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه برنتفورد 0-0.

وهو التعادل الرابع لبرايتون في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز والثامن هذا الموسم فعزز موقعه في المركز العاشر برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين أمام برنتفورد الحادي عشر.