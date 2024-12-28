إنتر ميلان يواصل انتصاراته المتتالية ويشدد الخناق على أتالانتا

رفع إنتر رصيده إلى 40 نقطة بفارق الأهداف أمام أتالانتا، وبفارق نقطتين أمام نابولي الذي يستضيف فينيتسيا الأحد.

واصل إنتر ميلان حامل اللقب انتصاراته المتتالية ورفعها إلى خمسة بتغلبه على مضيفه كالياري 3-0 السبت في افتتاح المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي، مشددا الخناق على أتالانتا المتصدر.

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ويُدين إنتر بفوزه الثاني عشر هذا الموسم إلى لاعب وسط كالياري السابق الدولي نيكولو باريلا الذي صنع الهدفين الأوليين للمدافع الدولي أليساندرو باستوني (53) والمهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (71)، قبل أن يعزز صانع الألعاب الدولي التركي هاكان تشالهانأوغلو بالثالث من ركلة جزاء (78).

ودافع باريلا عن ألوان كالياري من 2014 إلى صيف 2019 قبل الانتقال إلى صفوف إنتر.

ورفع إنتر رصيده إلى 40 نقطة بفارق الأهداف أمام أتالانتا، وبفارق نقطتين أمام نابولي الذي يستضيف فينيتسيا الأحد.

ويملك إنتر مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة عشر ضد فيورنتينا.

واختتم رجال المدرب سيموني إنزاغي العام بأفضل طريقة ممكنة وبفوز سابع في آخر ثماني مراحل قبل السفر إلى السعودية للدفاع عن لقب الكأس السوبر الذي أحرزه في المواسم الثلاثة الماضية.

ويلتقي إنتر مع أتالانتا في نصف نهائي الكأس السوبر الخميس على ملعب المملكة أرينا في الرياض، فيما تجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين يوفنتوس وميلان الجمعة على الملعب ذاته، على أن تقام المباراة النهائية في السادس من الشهر المقبل.

في المقابل، مُني كالياري بخسارته الرابعة تواليا والعاشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

وكان إنتر صاحب الأفضلية منذ البداية وكاد مهاجمه الدولي الفرنسي ماركوس تورام يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها بصعوبة الحارس سيموني سكوفيت (3).

وغابت الفرص الحقيقية عن المرميين حتّى سدد باريلا كرة قوية "على الطاير" من خارج المنطقة كان لها الحارس سكوفيت في المكان المناسب وأبعدها (42).

ونجح إنتر في افتتاح التسجيل برأسية ساقطة لمدافعه باستوني من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لباريلا فأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس سكوفيت (53).

وهو الهدف الأول لباستوني هذا الموسم.

وكاد مارتينيز أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة زاحفة مرت بجوار القائم الأيمن (55)، لكنه نجح بعدها بـ16 دقيقة عندما استغل تمريرة عرضية لباريلا تابعها بيسراه من مسافة قريبة على يسار الحارس سكوفيت (71).

وهو الهدف الأول لمارتينيز منذ الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما سجل هدف الفوز على فينيتسيا (1-0) في المرحلة الحادية عشر، والسادس هذا الموسم.

وحصل إنتر على ركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع البديل البولندي ماتيوس فييتيسكا فانبرى لها تشالهانأوغلو بنجاح (78).