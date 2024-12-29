لاتسيو يوقف انتصارات أتالانتا المتتالية بالدوري الإيطالي

أوقف لاتسيو انتصارات أتالانتا المتتالية بالدوري الإيطالي وفرض عليه التعادل بهدف لمثله، ليستعيد لاتسيو الصدارة من إنتر ميلان.

أوقف فريق لاتسيو سلسلة انتصارات ضيفه أتالانتا عند 11 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي بعد أن فرض عليه نتيجة التعادل بهدف لمثله، مساء أمس السبت، على ملعب "أولمبيكو"، في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

المباراة اتسمت بالكفاح والندية من الفريقين ونجح أصحاب الأرض في حسم نتيجة الشوط الأول لصالحهم بهدف دون رد سجله النيجيري، فيسايو باشيرو، من انفراد تام بالحارس بعد تمريرة بينية من زميله نيكولو روفيلا.

وانتظر الضيوف حتى ما قبل نهاية المباراة بدقيقتين ليخطف ماركو بريسيانيني هدف التعادل بعد 4 دقائق فقط من نزوله كبديل، من تمريرة عرضية قصيرة لزميله النيجيري، أديمولا لوكمان، لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.

بهذا التعادل، رفع فريق العاصمة الإيطالية رصيده إلى 35 نقطة معززا موقعه في المركز الرابع بجدول ترتيب أندية المسابقة، فيما رفع أتالانتا رصيده إلى 41 نقطة مستعيدا صدارة الترتيب بفارق نقطة عن إنتر ميلان الوصيف.

يذكر أن هذا التعادل هو الأول لفريق أتالانتا بعد 11 انتصارا متتاليا في المسابقة، حيث كان آخر تعادل للفريق أمام بولونيا قبل 3 أشهر في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي ليبدأ بعدها سلسلة الانتصارات.