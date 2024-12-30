الدوري الإيطالي: ميلان يعفي فونسيكا من التدريب

أفادت الصحافة الإيطالية أنّ مدربا برتغاليا آخرا قد يخلف فونسيكا وهو سيرجيو كونسيساو الذي بقي من دون وظيفة منذ رحيله عن بورتو في حزيران/ يونيو الماضي.

أعفى فريق ميلان، ثامن الدوري الإيطالي لكرة القدم، المدرب البرتغالي، باولو فونسيكا، من مهمة التدريب، اليوم الإثنين، وذلك عقب التعادل أمام ضيفه روما 1-1، أمس الأحد، ضمن المرحلة الثامنة عشرة، وفقا لما ذكرته الصحافة الإيطالية.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" وقناة "سكاي سبورت" التلفزيونية، أنّ مسؤولي النادي اللومباردي أبلغوا فونسيكا بقرارهم بعد المباراة، وتم الإعلان عن القرار رسميًا، اليوم الإثنين.

وابتعد ميلان الذي توج بلقبه التاسع عشر والأخير في الدوري في العام 2022، عن صراع اللقب، إذ يحتل المركز الثامن بفارق 14 نقطة عن أتالانتا المتصدر، مع مباراة أقل.

ومنذ توليه قيادة ميلان في تموز/ يوليو الماضي، فاز فونسيكا (51 عاما) مع الفريق بـ12 من أصل 24 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وفي حين حقّق "روسونيري" بعض النتائج اللافتة على غرار الفوز على انتر في دربي ميلانو 2-1 في أيلول/ سبتمبر الماضي، إضافة إلى فوزه على ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، 3-1 في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يستطع بلوغ الثبات المنشود.

وفشل ميلان منذ أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية في أيلول/ سبتمبر في الفوز بمباراتين متتاليتين.

وأفادت الصحافة الإيطالية أنّ مدربا برتغاليا آخرا قد يخلف فونسيكا وهو سيرجيو كونسيساو الذي بقي من دون وظيفة منذ رحيله عن بورتو في حزيران/ يونيو الماضي.

ويخوض ميلان مسابقة الكأس السوبر الإيطالية بدءا من 2 كانون الثاني/ يناير في السعودية.