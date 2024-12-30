لشبونة يحسم الديربي على حساب بنفيكا ويرتقي لصدارة الدوري البرتغالي

ارتقى فريق سبورتنج لشبونة إلى صدارة ترتيب الدوري البرتغالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على غريمه التقليدي بنفيكا 1 - صفر، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.

ورفع سبورتنج لشبونة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بنفيكا عند 38 نقطة في المركز الثالث.

وسجل جيني كاتامو هدف المباراة الوحيد لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 29.

ويأتي ذلك الفوز في أول مباراة لمدرب سبورتنج لشبونة الجديد، روي بورجيس، والذي تولى المهمة خلفا لبرونو بيريرا المدرب الذي تولى المهمة عقب رحيل روبن أموريم إلى تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل شهر.

وسيواجه سبورتنج لشبونة في المباراة المقبلة بالمسابقة فريق فيتوريا جيماريش، وهو فريق بورجيس السابق يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 17.