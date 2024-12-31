تكريم ساوثغيت بوسام الفارس بعد فترة ناجحة بتدريب منتخب إنجلترا

ساوثغيت الذي ترك منصبه بعد نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي، رابع مدرب سابق للمنتخب الإنجليزي ينال هذا الشرف إلى جانب مهندس لقب مونديال 1966 ألف رامسي، ووالتر وينتربوتوم وبوبي روبسون.

كُرِمَ مدرب المنتخب الإنجليزي السابق لكرة القدم، غاريث ساوثغيت، بوسام الفارس الملكي بعد الفترة الناجحة التي قضاها على رأس الجهاز الفني بين 2016 و2024، حيث قاد "الأسود الثلاثة" إلى نهائي كأس أوروبا مرتين تواليا.

بقيادة ساوثغيت، وصلت إنجلترا في صيف 2021 إلى النهائي الكبير الأول منذ تتويجها بطلة لمونديال 1966 على أرضها، لكن الفرحة لم تكتمل بعد الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح على ملعب "ويمبلي" في لندن، ثم تكرر المشهد الصيف الماضي حين ذهب اللقب القاري لصالح الإسبان.

كما قاد ابن الـ54 عاما بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم عام 2018 قبل الخسارة أمام كرواتيا، ثم إلى ربع نهائي النسخة التالية عام 2022 حيث انتهى المشوار على يد فرنسا.

وبات ساوثغيت الذي ترك منصبه بعد نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي، رابع مدرب سابق للمنتخب الوطني ينال هذا الشرف إلى جانب مهندس لقب مونديال 1966 ألف رامسي، ووالتر وينتربوتوم وبوبي روبسون.

وأوكلت مهام إدارة المنتخب إلى مدرب بايرن ميونيخ وتشيلسي السابق الألماني، توماس توخل، الذي يبدأ مشواره مع "الأسود الثلاثة" رسميا اعتبارا من الأربعاء، على أن يكون اختباره الأول في 21 آذار/ مارس ضد ألبانيا في مستهل التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.