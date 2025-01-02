دورة بريزبين: أُنس جابر تواصل عودتها الناجحة وتأهل سهل لديوكوفيتش

سجلت اللاعبة التونسية، أُنس جابر، ثلاثة انتصارات في الدورة ذاتها لأول مرة وبلغت ربع نهائي دورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب (500 نقطة) بفوزها، اليوم، على الأرمينية إيلينا أفانيسيان 6-4 و1-6 و6-4.

واصلت التونسية، أُنس جابر، عودتها الناجحة وحققت ثلاثة انتصارات في الدورة ذاتها لأول مرة منذ بطولة رولان غاروس الفرنسية التي أقيمت بين 26 أيار/ مايو و9 حزيران/ يونيو الماضيين، وبلغت ربع نهائي دورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب (500 نقطة) بفوزها، اليوم الخميس، على الأرمينية إيلينا أفانيسيان 6-4 و1-6 و6-4.

واحتاجت ابنة الثلاثية عاما، المتراجعة في تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه) إلى المركز الثاني والأربعين بعدما وصلت إلى المركز الثاني في صيف 2022، إلى ساعة و50 دقيقة كي تحجز بطاقتها في ربع النهائي حيث ستتواجه مع الروسية ميرا أندرييفا المصنفة ثامنة في الدورة والفائزة بدورها على التشيكية ليندا نوسكوفا 6-3 و6-0.

وبدأت وصيفة بطولة ويمبلدون لعامي 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز لعام 2022 مشوارها في بريزبين بالفوز في الدور الأول على الصينية جينغ سايساي 7-6 (7-5) و6-4، ثم على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 6-3 و6-2، قبل أن تحقق، الخميس، فوزا ثالثا تواليا في الدورة ذاتها لأول مرة منذ وصولها إلى ربع نهائي بطولة رولان غاروس حيث انتهى مشوارها على يد الأميركية كوكو غوف.

ومن بعد مشوارها في البطولة الفرنسية، فازت بمباراتين في دورة نوتنغهام الإنجليزية حيث بلغت ربع النهائي، ومثلهما في دورة برلين التي ودعتها من ربع النهائي أيضا، وصولا إلى خروجها من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون ثم الدور الأول لدورة تورونتو.

وكانت مشاركتها في دورة تورونتو التي أقيمت في آب/ أغسطس، الأخيرة لـ2024 إذ اضطرتها إصابة في الكتف إلى إنهاء موسمها بشكل مبكر.

وكانت الروسية داريا كاساتكينا أبرز ضحايا ثمن النهائي، إذ انتهى مشوار المصنفة ثالثة في الدورة على يد مواطنتها بولينا كوديرميتوفا بالخسارة أمامها 6-1 و2-6 و5-7.

وودعت البيلاروسية المخضرمة فيكتوريا أزارنكا، المصنفة عاشرة وبطلة 2016، من ثمن النهائي أيضا بخسارتها أمام التشيكية ماري بوزكوفا 4-6 و4-6.

وفي دورة الرجال الـ250 نقطة، لم يجد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المتراجع في تصنيف رابطة المحترفين إلى المركز السابع بعد فشله في إحراز أي لقب الموسم الماضي باستثناء ذهبية الفردي في أولمبياد باريس، صعوبة تذكر في تأكيد تفوقه التام على الفرنسي غايل مونفيس وبلوغه ربع النهائي بالفوز عليه 6-3 و6-3.

واحتاج ابن الـ37 عاما، الفائز بـ24 لقبا قياسيا في البطولات الكبرى، إلى ساعة و12 دقيقة كي يحقق فوزه العشرين على منافسه الفرنسي البالغ 38 عاما من أصل عشرين مواجهة بينهما.

وقال ديوكوفيتش عن مواجهاته مع مونفيس الذي يتصدر لائحة ضحايا الصربي من حيث التفوق في المواجهات المباشرة أمام مواطنه جيريمي شاردي (14-0) والإيطالي أندرياس سيبي (12-0) والكندي ميلوش راونيتش (12-0) والأميركي تايلور فريتس (10-0)، إنه "لعبنا ضد بعض لأعوام عديدة. عرفت غايل منذ أن كنت في الخامسة عشرة من عمري. تواجهنا مرات كثيرة في فئة الناشئين وفي دورات المحترفين وحققت نتائج جيدة ضده، لكننا خضنا بعض المعارك المذهلة".

وتابع "إنه أحد أفضل الرياضيين (من الناحية البدنية)، إن لم يكن أفضلهم، في رياضتنا على مر السنين... أكن له الكثير من الاحترام ونأمل أن نتمكن من اللعب المزيد من المباريات قبل أن نعتزل".

ويستعد الصربي لخوض بطولة أستراليا التي أحرز لقبها 10 مرات قياسية ووصل إلى مباراتها النهائية أربع مرات أخرى، وهذه المرة بقيادة مدرب جديد هو خصمه السابق البريطاني أندي موراي.

ويلتقي ديوكوفيتش، المصنف أول في الدورة، في اختباره التالي مع الأميركي رايلي أوبليكا الفائز على الإيطالي ماتيو أرنالدي 7-6 (11-9) و7-6 (7-4).