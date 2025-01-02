دوري أبطال إفريقيا: الأهلي والهلال والترجي لحسم التأهل إلى ربع النهائي

تسعى فرق الأهلي المصري والهلال السوداني والترجي التونسي إلى حسم التأهل إلى ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

تمتلك ثلاثة فرق عربية فرصة حسم تأهلها إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، هي الأهلي المصري من أرض مضيفه شباب بلوزداد الجزائري في افتتاح الجولة الرابعة لدور المجموعات الجمعة، والهلال السوداني عندما يستضيف مولودية الجزائر في نواكشوط، والترجي التونسي من أرض مضيفه بيراميدز المصري، الأحد.

ويتطلع ممثلا المغرب إلى تحقيق الفوز الذي يضمن للجيش الملكي اقترابه من التأهل ويحيي آمال الرجاء الرياضي.

يأمل شباب بلوزداد أن يرد الاعتبار عندما يستضيف الأهلي، غدا، على ملعب "5 جويلية" في الجزائر ضمن المجموعة الثالثة، بعدما جرح بطل الموسم الماضي كبرياءه باكتساحه ذهابا 6-1 في القاهرة، فيما يعي "نادي القرن" أن الفوز يضمن تأهله مبكرا.

ويتصدر الأهلي برصيد 7 نقاط أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي (5) وبلوزداد الثالث (3) وستاد ابيدجان العاجي (نقطة).

تدريب الهلال السوداني

وحشد المدرب السويسري للأهلي، مارسيل كولر، القوة الضاربة ولا سيما إثر خيبة التعادل سلبا مع إنبي محليا، حيث أعاد ضم الحارس محمد الشناوي والمهاجم محمود عبد المنعم "كهربا"، فيما يغيب عمر كمال والمغربي رضى سليم وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة.

وسيبحث بلوزداد عن إنعاش آماله والثأر لخسارته القاسية التي حسب مديره الفني، عبد القادر عمراني، "هزت استقرار الفريق وأثرت في بعض اللاعبين".

وسيستعيد الفريق جهود مهاجمه المخضرم، إسلام سليماني، بعد انتهاء أزمته مع مدربه إثر خلافات حادة بينهما بسبب عدم المشاركة بصورة أساسية في المواجهات السابقة.

ويلتقي، السبت، في المجموعة عينها أورلاندو مع ضيفه ستاد أبيدجان في جوهانسبورغ، حيث يتطلع صاحب الضيافة إلى تعزيز حظوظه في بلوغ الدور المقبل، بينما لا بديل للضيوف عن الانتصار.

ويتأهب الهلال لمتابعة مشواره الرائع عندما يستضيف مولودية الجزائر في ملعبه البيتي "شيخا ولد بيديا" في نواكشوط ضمن المجموعة الأولى.

ويدخل فريق "الجوهرة الزرقاء" اللقاء ساعيا إلى تجديد فوزه على أعرق الأندية الجزائرية بعدما أسقطه بهدف ذهابا، وبالتالي التأهل بجدارة واستحقاق، إذ أنه الفريق الوحيد الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية.

ورأى مدربه الكونغولي الديمقراطي، فلوران إيبينغيه، أن المباراة صعبة "ولا بد لنا من حسم التأهل وعدم تأجيله لآخر جولتين، وتواجدنا في الصدارة ليس مبررا للتراخي يجب أن نلعب بجدية ومسؤولية نحن لم نتأهل بعد"، موضحا "نحن ضمن أفضل 16 فريق في القارة وحاليا نستهدف أن نكون ضمن أفضل 8. نتعامل مع الأمور هنا كمراحل ولا نستعجل".

وتعرض الهلال لخسارة أولى هذا الموسم أمام الشمال 0-1 في الدوري الموريتاني الذي يخوض غماره مع غريمه التقليدي المريخ بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في السودان بفعل الحرب الأهلية.

تدريب الترجي التونسي

وتزخر تشكيلة إيبينغيه بالدوليين في مقدمتهم المهاجم محمد عبد الرحمن "غربال" والحارس علي أبو عشرين وياسر مزمل والموريتاني غيسوما فوفانا.

ويتصدر الهلال بتسع نقاط أمام المولودية (4) ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي (نقطتان) ويانغ أفريكانز التنزاني (نقطة واحدة).

ويعي المولودية أنه لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية إذا ما أراد ابقاء آماله، على الرغم من افتقاد مدربه التونسي الجديد خالد بن يحيى خليفة الفرنسي باتريس بوميل المقال من منصبه، عناصر مؤثرة ولا سيما صانع اللعب زكريا نعيجي إضافة إلى احتمال غياب المهاجم آندي ديلور.

ويأمل مازيمبي في تحقيق فوزه الأول عندما يحل ضيفا على يونغ أفريكانز في دار السلام، السبت.

ويحتضن ملعب الدفاع الجوي في القاهرة القمة العربية الخالصة بين بيراميدز وضيفه الترجي ضمن المجموعة الرابعة.

ويتطلع الترجي إلى تكرار فوزه وبالتالي حسم تأهله، بينما يسعى صاحب الضيافة إلى الثأر لخسارته في رادس وإنعاش آماله.

ويدخل فريق "باب سويقة" اللقاء بمعنويات مرتفعة إثر حسمه "الكلاسيكو" المحلي على حساب غريمه الصفاقسي 1-0 ضمن الدوري المحلي.

ويمتلك مدربه الروماني لورنتسيو ريغيكامف تشكيلة متجانسة يقودها الجزائري يوسف البلايلي والبرازيلي يان ساس، كما يمكنه الاعتماد على اللاعب الجديد إلياس بوزيان الظهير الآتي من فاستيراس السويدي.

ويأمل بيراميدز ومدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش رد الاعتبار على الرغم من موجة الغيابات التي تضرب الفريق، وفي مقدمتها إبراهيم عادل لأسباب خاصة ورمضان صبحي ومهند لاشين بسبب الإصابات.

ويتصدر الترجي بسبع نقاط أمام بيراميدز (4)، وساغرادا اسبرانسا الأنغولي (2) بفارق الأهداف أمام دجوليبا المالي، ويلتقي الأخيران يلتقيان الأحد في باماكو.

ويبحث الجيش الملكي عن قفزة كبيرة باتجاه دور الثمانية عندما يستضيف أونيون مانييما الكونغولي الديمقراطي في مكناس، السبت، في المجموعة الثانية.

وستكون تشكيلة مدربه الفرنسي أوبير فيلود مكتملة بعد شفاء المصابين، فضلا عن ارتفاع المعنويات بعد تحقيق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية في أسبوع ضمن الدوري المحلي.

وقال فيلود إن "ما يهمني هو تحقيق الفوز، للاستعداد جيدا لما هو قادم. أعتقد أن جميع مكونات الفريق تُفكر في مباراة مانياما. ندرك تماما بأن الفريق بأكمله يعرف أهمية تاريخ النادي، لذلك ينبغي التخضير بشكل قوي لمواجهة مانياما".

ويتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد خمس نقاط مناصفة مع صنداونز الجنوب إفريقي، بينما يحتل مانييما المركز الثالث (3) أمام الرجاء (نقطة).

ويخوض الرجاء مواجهة مصيرية ضد ضيفه صنداونز، السبت، في الدار البيضاء.

ويقود الرجاء المدرب المؤقت حفيظ عبد الصادق، على وقع ارتباك كبير خلفه إقالة البرتغالي ريكاردو سابينتو والتضارب في تعيين بديله الأرجنتيني ميغيل أنخل غاموندي الذي وقع على عقده إلكترونيا، إلا أنه رفض استلام المهمة بسبب رفض مجلس الإدارة شروطه.

وقد لا يسمح لعبد الصادق الإشراف على الفريق في أرض الملعب بسبب عدم توفره على شهادة التدريب الاحترافية.