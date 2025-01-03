إنتر ميلان يتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي

بلغ فريق إنتر ميلان نهائي كأس السوبر الإيطالي بتغلبه على نظيره أتالانتا بهدفين دون رد، مساء أمس الخميس، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، في الدور نصف النهائي من البطولة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد أن أخفق الفريقان في هز الشباك خاصة من جانب "النيراتزوري" الذي دانت له السيطرة في الكثير من الفترات ولاحت للاعبيه العديد من الفرص.

وفي الشوط الثاني، نجح المدافع الهولندي دينزل دومفريس، في افتتاح التسجيل للإنتر في الدقيقة 49، قبل أن يعود لهز الشباك مجددا في الدقيقة 61 ويسجل الهدف الثاني بتصويبة قوية ومتقنة من على حدود منطقة الجزاء.

وألغى حكم اللقاء هدفا لأتالانتا في الدقيقة 73 سجله البرازيلي إيدرسون دا سيلفا، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد بداعي وجود تسلل على النيجيري أديمولا لوكمان.

وينتظر الإنتر، حامل اللقب، الفائز من نصف النهائي الثاني الذي يجمع يوفنتوس وميلان، اليوم الجمعة، على نفس الملعب، على أن يقام نهائي البطولة، الإثنين المقبل، على ملعب "الأول بارك".