كأس إسبانيا: برشلونة يبلغ ثمن النهائي بفوز عريض

عاد فريق المدرب الألماني هانزي فليك إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين أمام أتلتيكو مدريد وليغانيس في الدوري..

تنفّس برشلونة الصعداء وسط أزمته برفض تسجيل لاعبه الدولي داني أولمو وإمكانية مغادرته النادي مجانا، بفوزه الكبير والسهل على مضيفه باربسترو من الدرجة الرابعة 4-0 السبت في دور الـ32 من مسابقة كأس إسبانيا.

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وسجّل إريك غارسيا (21)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (31 و47) وبابلو توري (56) أهداف الفريق الكاتالوني.

وغاب أولمو الذي رفض الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري والقضاء إعادة تسجيله للنصف الثاني من الموسم مثل زميله المهاجم البرازيلي باو فيكتور عن المباراة.

وعاد فريق المدرب الألماني هانزي فليك إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين أمام أتلتيكو مدريد وليغانيس في الدوري، ما أدى إلى ابتعاده خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر وثلاث عن أتلتيكو الذي لعب مباراة أقل.

ويسافر برشلونة إلى جدة السعودية للقاء أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الأربعاء، وفي حال تأهل إلى المباراة النهائية المقررة في 12 من كانون الثاني/يناير، سيلعب مع الفائز من مواجهة ريال مدريد حامل اللقب وريال مايوركا اللذين سيلعبان الخميس.

وسقط إشبيلية أمام ألميريا من الدرجة الثانية 1-4، فيما فاز أوساسونا 2-1 على تينيريفي من الدرجة الثانية أيضا حيث يلعب هويسكا الذي خسر أمام ريال بيتيس 0-1.