رغم كثافة الثلوج: مباراة ليفربول ويونايتد ستقام في موعدها

على الرغم من تساقط الثلوج الكثيف في شمال غرب إنجلترا وتعطيل حركة التنقل، ستُقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد في ملعب أنفيلد. بعد عقد اجتماعين حول السلامة، تقرر استكمال المباراة في موعدها المحدد الساعة 18:30.

ستقام مباراة ليفربول مع غريمه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم على ملعب أنفيلد، اليوم الأحد، في موعدها المحدد، رغم تساقط الثلوج بكثافة في شمال غرب إنجلترا، مما تسبب في تعطيل حركة التنقل والسفر.

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ويملك فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت فرصة توسيع الفارق إلى ثماني نقاط في حال فوزه على يونايتد المتعثر الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة في جميع المسابقات.

وبعد عقد اجتماعين حول السلامة بين الناديين والسلطات المحلية، تم منح الضوء الأخضر لاستمرار إقامة المباراة التي تنطلق في الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش.

تحضيرات جارية في الأنفيلد (Getty Images)

وقال ليفربول، في بيان، إن "مباراة ستقام اليوم ضد مانشستر يونايتد كما هو مخطط لها".

وتابع أنه "تم عقد اجتماعين حول السلامة في وقت سابق لتقييم حالة الطقس والسفر".

وأضاف "نشكر كل من شارك في مساعدتنا على إقامة هذه المباراة اليوم. إذا كنت مسافرًا إلى أنفيلد، فيرجى توخي الحذر. نتطلع إلى رؤيتكم هناك".

وأدى تساقط الثلوج بكثافة طوال الليل إلى إغلاق مطاري ليفربول ومانشستر.

كما تعطلت حركة التنقل بالقطارات بالنسبة للجماهير حيث أُلغِيَت الرحلات من وإلى محطة "لايم ستريت" الرئيسية في ليفربول حتى منتصف النهار.