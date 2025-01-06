الهلال السوداني يبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بتعادله مع مولودية الجزائر

بلغ الهلال السوداني دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب تعادله مع ضيفه مولودية الجزائر 1 - 1، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالبطولة.

ورفع الهلال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، بفارق خمس نقاط عن مولودية الجزائر، وبفارق ست نقاط عن يانج أفريكانز التنزاني صاحب المركز الثالث، وثماني نقاط عن مازيمبي الكونغولي متذيل الترتيب.

وضمن الهلال التأهل للدور المقبل بغض النظر عن إنهائه دور المجموعات في المركز الأول أو الثاني، وذلك قبل جولتين من نهايته.

وتقدم مولودية الجزائر عن طريق سفيان بايزيد في الدقيقة الخامسة، قبل أن يسجل جان كلود جيرموجيشا هدف التعادل للهلال في الدقيقة 78.