أوساكا تعلن انفصالها عن شريكها كورداي

كتبت اللاعبة أوساكا في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي "مرحبا للجميع، أوّد أن ألفت انتباهكم أنني وكورداي لم نعد معًا".

أعلنت اليابانية ناومي أوساكا، المصنّفة أولى عالميا سابقا، انفصالها عن شريكها مغني الراب الأميركي كورداي، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب.

وكتبت اللاعبة التي فازت بأربعة ألقاب كبرى في مسيرتها، من بينها لقبان في بطولة أستراليا المفتوحة (2019 و2021)، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي "مرحبا للجميع، أوّد أن ألفت انتباهكم أنني وكورداي لم نعد معًا".

وجمعت علاقة بين الثنائي منذ العام 2019 ولهما ابنة اسمها شاي وُلدت في عام 2023.

وأوضحت اللاعبة البالغة 27 عاما، أنه "لا أشعر بأي مشاعر سيئة تجاهه، فهو شخص عظيم وأب جيد للغاية".

وخاضت أوساكا المصنّفة الـ50 عالميا، أول نهائي لها في دورات رابطة اللاعبات المحترفات منذ العام 2022 في أوكلاند الأسبوع الماضي، لكنها اضطرت إلى الانسحاب بسبب مشاكل في عضلات البطن بعد فوزها بالمجموعة الأولى أمام الدنماركية كلارا تاوسون 6-4.