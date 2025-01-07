توتنهام يفعّل بند تمديد عقد قائده سون حتى 2026

فعّل نادي توتنهام بند تمديد عقد قائده الكوري الجنوبي، هيونغ مين سون، في بطولة إنجلترا لكرة القدم، لغاية العام 2026.

قام توتنهام الإنجليزي لكرة القدم بتفعيل بند تمديد عقد قائده الدولي الكوري الجنوبي، هيونغ مين سون، حتى عام 2026، كما أعلن نادي شمال لندن، اليوم الثلاثاء.

وانضم سون (32 عاما) إلى توتنهام عام 2015 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، وشارك في 431 مباراة سجل خلالها 169 هدفًا، وأصبح رابعا أفضل هدافي ناديه منذ تأسيسه.

وتقاسم سون الذي عُيِّن قائدًا للنادي في آب/ أغسطس 2023 إثر رحيل هدافه، هاري كاين، إلى بايرن ميونيخ الألماني، الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مهاجم ليفربول الدولي المصري، محمد صلاح، موسم 2021/2022 بعد تسجيله 23 هدفًا.

ويحمل سون أيضا شارة القيادة في صفوف منتخب كوريا الجنوبية حيث دافع عن ألوانه في 131 مباراة حتى الآن، وسجل 51 هدفًا.

وفي الموسم الحالي، سجل سبعة أهداف في جميع المسابقات مع توتنهام المتعثر الذي يحتل المركز الثاني عشر في الدوري.