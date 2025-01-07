توج ميلان بطلا لكأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة، إثر فوزه على إنتر ميلان بثلاثة أهداف لهدفين، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية، في المباراة النهائية.

توج فريق ميلان بطلا لكأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه، بعد تغلبه على جاره وغريمه اللدود إنتر ميلان بثلاثة أهداف لهدفين، مساء أمس الاثنين، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، في المباراة النهائية.

وأحرز ثلاثية ميلان كل من، ثيو هيرنانديز (52)، وكريستيان بوليسيتش (80)، وتامي أبراهام (93).

وجاء هدفا نادي إنتر ميلان عن طريق، لاوتارو مارتينيز (45)، ومهدي طارمي (47).

وتوج يلان بكأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه، ليتساوى مع الإنتر في عدد البطولات، ويأتي في المرتبة الأولى فريق يوفنتوس بـ9 ألقاب.