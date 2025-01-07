نوتينغهام فورست يحقق فوزه السادس تواليا بالدوري الإنجليزي

حقق نوتينغهام فورست فوزه السادس تواليا بالدوري الإنجليزي بتغلبه على ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، ليزاحم آرسنال على مركز وصافة جدول الترتيب.

واصل فريق نوتينغهام فورست سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، للمباراة السادسة، بتغلبه على مضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، مساء أمس الاثنين، على ملعب "مولينو" في ختام الجولة 20.

وحسمت كتيبة المدرب البرتغالي، نونو سانتو، نتيجة الشوط الأول بهدفين حملا توقيع مورجان جيبس وايت، والنيوزيلندي كريس وود، في الدقيقتين 7، و44.

واختتم النيجيري، تايوو أونيي، ثلاثية الضيوف في الوقت المحتسب عوضا عن الضائع، بعد 6 دقائق فقط من نزوله بديلا، ليحصد فريقه 3 نقاط جديدة في مسيرته الاستثنائية هذا الموسم.

ورفع نوتينغهام فورست، بهذا الفوز، رصيده إلى 40 نقطة، في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف آرسنال، الوصيف، ومتأخرا بـ6 عن المتصدر ليفربول، الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

في المقابل، تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 16 نقطة بتلقيه خسارته الثانية عشرة هذا الموسم، ليتراجع الفريق للمركز السابع عشر بفارق الأهداف عن إبسويتش تاون، صاحب المركز الثامن عشر، بمنطقة الهبوط.