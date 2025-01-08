ماتيوس: ينبغي على بايرن ميونخ أن يمنح كيميتش شارة القيادة

صرح لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق، إنه ينبغي على الفريق أن يمنح جوشوا كيميتش شارة القيادة في سبيل إقناعه بتجديد العقد.

قال لوثار ماتيوس، أسطورة فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق، إنه ينبغي أن يتم منح جوشوا كيميتش شارة قيادة الفريق من أجل إقناعه بتجديد عقده.

وحتى الآن لم يوقع كيميتش (29 عاما) على تمديد تعاقده لما بعد الموسم الجاري. وكيميتش مع الفريق منذ العام 2015، وهو لاعب أساسي، ولا يرغب بايرن ميونخ في خسارته.

وأُعْلِن عن حصول كيميتش على شارة قيادة المنتخب الألماني في الخريف بعد اعتزال مانويل نوير، اللعب الدولي. ولكن نوير (38 عاما) يظل قائد بايرن ميونخ، ويتوقع أن يكمل مسيرته لموسم آخر.

وقال ماتيوس لصحيفة "شبورت بيلد" الألماني في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على بايرن أن يعرض شارة القيادة على كيميتش، سواء بشكل فوري، أو في الصيف المقبل.

وقال قائد المنتخب الألماني المتوج بكأس العالم 1990 إن مثل هذا القرار لن يضر نوير، أو المهاجم المخضرم توماس مولر، الذي قد يكون مرشحا هو الآخر.

وقال ماتيوس: "المسؤولون في نادي بايرن ميونخ والمدرب فينسنت كومباني ينبغي أن يفكروا في إمكانية ترقية كيميتش ليكون قائد الفريق قبل الأوان، رغم وجود مانويل نوير وتوماس مولر. وأقول هذا مع كامل احترامي لنوير ومولر".

وأضاف أن "تولي المنصبين في الوقت ذاته هو أمر تاريخي، وهو ما قد يعجبه وسيكون شرفا كبيرا له".

وأردف أنه "يمكنك أن تناقش تغيير القائد في الشتاء، رغم أن هذا من شأنه جلب اضطرابات للنادي قبل بداية النصف الثاني من الموسم".

وأكد "لكني سأجعل كيميتش قائد الفريق الموسم المقبل على أقصى تقدير، رغم التمديد الوشيك لعقد نوير. يمكن لمانويل أن يتعامل مع هذا، يجب ألا يصر على أن يكون القائد بعد كل هذه السنوات".

ويبدأ بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني، النصف الثاني من الموسم يوم السبت المقبل عندما يواجه بوروسيا مونشنغلادباخ.