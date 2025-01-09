بلغ برشلونة نهائي كأس السوبر الإسباني، بتغلبه على أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل، مساء أمس، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية في الدور نصف النهائي.

تأهل فريق برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بتغلبه على نظيره أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية في الدور نصف النهائي.

افتتح غافي التسجيل مبكرا في الدقيقة 17 بتسديدة متقنة من تحت أقدام أوناي سيمون حارس، أتلتيك بلباو والمنتخب الإسباني، بعد تمريرة من زميله أليخاندرو بالدي.

وأضاف لامين يامال الهدف الثاني للبلوغرانا في الدقيقة 52، بعد تلقيه تمريرة من غافي داخل المنطقة، واستلم وسدد على يسار الحارس.

وألغى حكم المباراة هدفين متتاليين للفريق الباسكي عبر دي ماركوس وإينياكي ويليامز في الدقيقتين 81 و86، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بدعوى التسلل.

وينتظر الفريق الكاتالوني، الفائز من نصف النهائي الآخر الذي يجمع ريال مدريد وريال مايوركا، اليوم في المباراة النهائية، التي تقام الأحد المقبل على ملعب "الجوهرة المشعة".