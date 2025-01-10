أوساكا تبدد الشكوك حيال مشاركتها في بطولة أستراليا

بددت ناومي أوساكا، اليوم، الشكوك حيال مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب.

بددت اليابانية ناومي أوساكا، اليوم الجمعة، الشكوك حيال مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي تستهلها بمواجهة الفرنسية، كارولين غارسيا، على غرار العام الماضي، مؤكدة أنها جاهزة للمنافسات، على الرغم من تعرضها لإصابة في عضلات البطن، الأسبوع الماضي.

وبعد قرار انسحابها من نهائي دورة أوكلاند، الشهر الحالي، بينما كانت متقدمة بمجموعة مقابل لا شيء أمام الدنماركية كلارا تاوسون، خضعت اللاعبة المصنفة 50 عالميا لفحص بالرنين المغناطيسي، والذي "لم يكن رائعا ولا سيئا"، كما أكدت خلال مؤتمر صحافي عقدته للإعلان عن مشاركتها.

وقالت أوساكا المتوّجة مرتين ببطولتي أستراليا المفتوحة (2019 و2021) والولايات المتحدة المفتوحة (2018 و2020) "لقد تدربت بشكل جيد منذ وصولي" إلى ملبورن، لذا "أنا متأكدة من خوض المباراة" ضد غارسيا في الدور الأول.

وتابعت اليابانية التي غابت عن الملاعب لفترة 15 شهرا لإنجاب طفلتها الأولى في العام 2023، وعادت قبل عام "ربما لم تكن حالتي الذهنية بهذه الوضوح منذ فترة طويلة".

وأردفت "لعبت بشكل جيد في أوكلاند. أعلم أنني خسرت، لكن في ذهني أشعر وكأنني فزت".

واستطردت قائلة إنه "بالنسبة لي، من الواضح أن الوصول إلى النهائي يمثّل بداية جديدة في مسيرتي".

وبعد عودتها إلى الملاعب في كانون الثاني/ يناير 2024، لم تلعب أوساكا أي مباراة نهائية قبل أن تخوض في أوكلاند أول نهائي لها في إحدى دورات "دبليو تي إيه" منذ 2022.

وختمت أوساكا حديثها قائلة إنه "أتطلع للعب هنا، وأعتقد أنني سأقدم أداء جيدا".