تسجيل أولمو وفيكتور مجددا في برشلونة

أصبح بمقدور اللاعبين، المشاركة في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد المقبل، أمام المتأهل من نصف النهائي ريال مدريد بعد فوزه على مايوركا.

قرر الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا الإسبانية، تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور مجددا في قائمة نادي برشلونة، بعد قرار المجلس الأعلى للرياضة.

وظهر اللاعبان في موقعي الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا، ضمن قائمة الفريق الكتالوني.

وفقا للقرار، أصبح بمقدور اللاعبين أولمو وفيكتور، المشاركة في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد المقبل، أمام المتأهل من نصف النهائي ريال مدريد بعد فوزه على مايوركا.

وجاء قرار الاتحاد والرابطة، بعد أن منح المجلس الأعلى للرياضة، أول من أمس الأربعاء، الضوء الأخضر بقيد ثنائي البارسا "على نحو مؤقت"، إلى حين نهاية الفصل في الطعن الذي قدمه برشلونة.

وذكر المجلس أنه من أجل تقييم الإجراء الاحترازي العاجل لبرشلونة، حلل الطعن المكون من 52 صفحة، وأكثر من 60 وثيقة قُدِّمَت مع الطعن.

وتعود الفصول الأولى في قضية أولمو وفيكتور للصيف الماضي، عندما استغلت إدارة برشلونة، الإصابة القوية للمدافع الدنماركي لاندرياس كريستنسن لقيد أولمو.

ولم تقدم الإدارة في الوقت المسموح، منتصف ليل 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024، الضمانات الكافية لاستيفاء شروط اللعب المالي النظيف (القاعدة 1:1) الخاصة برابطة الليغا.

وإزاء هذا الوضع، أوضح الاتحاد أنه لا يمكنه "منح أي رخصة" في حالة عدم وجود تصريح من الرابطة.

من جانبها، تحركت إدارة البارسا، لبيع مقاعد كبار الشخصيات في المنصة الشرفية لملعب سبوتيفاي كامب نو، من أجل الحصول على أموال لحل هذه الأزمة.