ليفركوزن يحسم القمة مع دورتموند ويواصل تشديد الخناق على بايرن

ألحق ليفركوزن الخسارة الأولى بدورتموند على أرضه هذا الموسم والخامسة فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السادس مؤقتا وبات مهددا بالتراجع.

واصل باير ليفركوزن حامل اللقب تشديد الخناق على بايرن ميونخ المتصدر عندما حسم القمة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند في صالحه 3-2 بينها ثنائية لمهاجمه الدولي التشيكي باتريك شيك الجمعة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في افتتاح المرحلة السادسة عشر من الدوري الألماني.

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وسجل شيك ثنائيته في الدقيقتين 8 و19 بعدما افتتح النيجيري نايثن تيلا التسجيل بعد 25 ثانية، فيما سجل الإنجليزي جايمي غيتنز (12) والغيني سيرهو غيراسي (79 من ركلة جزاء) هدفي بوروسيا دورتموند.

وهو الفوز السادس تواليا لليفركوزن والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 35 نقطة معززا موقعه في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونخ الذي يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت.

وألحق ليفركوزن الخسارة الأولى بدورتموند على أرضه هذا الموسم والخامسة فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السادس مؤقتا وبات مهددا بالتراجع.

وجاءت خسارة دورتموند عقب استعادته نغمة الانتصارات في المرحلة الماضية بتغلبه على مضيفه فولفسبورغ 3-1 وذلك بعد ثلاثة تعادلات متتالية.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة بسبب زحمة مرورية خارج الملعب. وتم تكريم حارس المرمى السابق لنادي بوروسيا دورتموند ومدرب حراس المرمى فولغانغ "تيدي" دي بير الذي توفي في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي عن سن 60 عاما.

وبكَّر الضيوف بالتسجيل وتحديدا بعد 25 ثانية عندما قطع المدافع الدولي البوركينابي إدمون تابسوبا برأسه كرة للمدافع يانيك لوهرز فارتدت إلى لاعب الوسط الدولي روبرت أندريش فهيأها برأسه إلى تالا فسددها "على الطاير" من داخل المنطقة فأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس الدولي السويسري غريغور كوبل.

وعزز شيك تقدم باير ليفركوزن بعد سبع دقائق عندما استغل كرة عرضية للمدافع الدولي الإكوادوري بييرو هينكابي فتابعها بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس كوبل (8).

وقلص بوروسيا دورتموند الفارق عندما مرر المدافع البرازيلي يان كوتو كرة عرضية حاول أندريش إبعادها لكنه هيأها إلى غيتنز غير المراقب فتابعها داخل المرمى من مسافة قريبة (12).

وأعاد شيك الفارق إلى سابق عهده في الدقيقة 19 إثر تمريرة عرضية من الجهة اليمنى للمدافع الدولي الهولندي جيريمي فريمبونغ فتابعها بيسراه على يسار الحارس كوبل.

وهو الهدف الحادي عشر لشيك في الدوري هذا الموسم فارتقى إلى المركز الثالث على لائحة الهدافين بفارق ثلاث أهداف عن مهاجم بايرن ميونخ الدولي الإنجليزي هاري كين المتصدر، وبفارق هدفين خلف مهاجم آينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش.

وكاد غيراسي يفعلها بتسديدة قوية كادت تخدع الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي بعدما ارتطمت بقدم السويسري غرانيت شاكا لكنه أبعدها ببراعة إلى ركنية (29).

وتابع هراديتسكي تألقه بتصديه لتسديدة قوية لكريم أديمي من خارج المنطقة (42).

وجرب أديمي حظه بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة بين يدي الحارس (54).

وأهدر شيك فرصة الهاتريك عندما تلقى كرة عرضية من فريمبونغ تابعها برعونة من مسافة قريبة بين يدي الحارس (60)، قبل أن يترك مكانه لصانع الألعاب الدوري فلوريان فيرتس (63).

وحصل دورتموند على ركلة جزاء إثر ضربة باليد لتابسوبا في وجه المهاجم البديل البلجيكي جوليان دورانفيل فانبرى لها غيراسي زاحفة على يسار الحارس هراديتسكي (79).

ويلعب السبت أيضا هوفنهايم مع فولفسبورغ، وهايدنهايم مع أونيون برلين، وفرايبورغ مع هولشتاين كيل، وسانت باولي مع آينتراخت فرانكفورت، وماينز مع بوخوم، على أن تختتم الأحد بمباراتي لايبزيغ مع فيردر بريمن، وأوغسبورغ مع شتوتغارت.