الصراع يتواصل بين بايرن وليفركوزن في صدارة الدوري الألماني

سجل النادي البافاري 12 انتصارا وثلاثة تعادلات مقابل هزيمة واحدة، فيما فاز ليفركوزن في عشر مباريات وتعادل في خمسة وخسر مرة واحدة أيضا.

يتواصل الصراع بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني "بوندسليغا" عبر الجولة السابعة عشر التي تقام في منتصف الأسبوع.

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ويلتقي ليفركوزن الوصيف غدا الثلاثاء مع ضيفه ماينز وفي اليوم التالي يستضيف بايرن فريق هوفنهايم.

ويتصدر بايرن جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بفارق أربع نقاط عن الوصيف وحامل اللقب ليفركوزن.

وسجل النادي البافاري 12 انتصارا وثلاثة تعادلات مقابل هزيمة واحدة، فيما فاز ليفركوزن في عشر مباريات وتعادل في خمسة وخسر مرة واحدة أيضا.

ويمتلك بايرن ميونخ أقوى خط هجوم بتسجيله 48 هدفا وأقوى خط دفاع حيث اهتزت شباكه 13 مرة فقط فيما يمتلك ليفركوزن ثاني أقوى خط هجوم بتسجيله 40 هدفا لكن شباك الفريق اهتزت 23 مرة.

ويبرز في صفوف النادي البافاري القناص الإنجليزي الدولي هاري كين الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 15 هدفا، في الوقت الذي يتألق فيه المهاجم التشيكي باتريك تشيك في صفوف ليفركوزن بتسجيله 11 هدفا.

وبعد تلقيه الهزيمة الأولى هذا الموسم على ملعب ماينز بهدفين مقابل هدف، فاز بايرن على ضيفه لايبزج 5-1 قبل أن يعبر بوروسيا مونشنغلادباخ بصعوبة بهدف لكين من ضربة جزاء مثيرة للجدل.

وحقق ليفركوزن ستة انتصارات متتالية في البوندسليغا، بتغلبه على هايدنهايم 5-2 ويونيون برلين 2-1 وسانت باولي 2-1 أوغسبورغ 2-0 وفرايبورغ 5-1 وبوروسيا دورتموند 3-2، ويتطلع الآن لتحقيق فوزه السابع على التوالي على حساب ماينز، للحفاظ على آماله في الدفاع عن اللقب.

وبصرف النظر عن نتيجة المواجهة أمام هوفنهايم، ضمن بايرن لقب بطل الشتاء للمرة الـ27 في تاريخه في إطار مساعيه لحصد لقب البوندسليغا للمرة الـ33 في تاريخه.

ولن تكون المهمة سهلة سواء بالنسبة لليفركوزن أو النادي البافاري، حيث يحاول ماينز مزاحمة أهل القمة باحتلاله المركز الخامس برصيد 28 نقطة في الوقت الذي يحاول فيه هوفنهايم الهروب من شبح الهبوط باحتلاله المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مثلث الهبوط.

وسيحاول دورتموند تجاوز أثار الهزيمة المؤلمة على ملعبه أمام ليفركوزن، حينما يلاقي مضيفه هولشتاين كيل غدا الثلاثاء.

ويحتل دورتموند المركز الثامن برصيد 25 نقطة بفارق خمس نقاط عن المربع الذهبي فيما يقبع كيل في المركز قبل الأخير برصيد ثمان نقاط بفارق ست نقاط عن أخر مراكز الأمان.

وعاد دورتموند لدوامة النتائج السلبية بعدما أنهى عام 2024 بالفوز على ملعب فولفسبورغ 3-1، وهو الفوز الذي جاء بعد ثلاثة تعادلات متتالية في البوندسليغا وهزيمة مؤلمة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وسيكون آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة على موعد مع مواجهة صعبة مع ضيفه فرايبورغ صاحب المركز السادس برصيد 26 نقطة.

وافتتح فرانكفورت مشواره في 2025 بالفوز على مضيفه سانت باولي بهدف لعمر مرموش، الذي أصبح أول لاعب مصري يسجل 14 هدفا في موسم واحد بالبوندسليغا، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق هدف واحد عن هاري كين.

كما استأنف فرايبورغ مشواره المحلي بالفوز على هولشتاين كيل 3-2 ليحصد ثلاث نقاط غالية.

ويخوض لايبزج صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة مواجهة صعبة على ملعب شتوتغارت صاحب المركز السابع برصيد 26 نقطة يوم الأربعاء.

ويخوض الفريقان المواجهة بمعنويات عالية بعد فوز لايبزج في الجولة الماضية على فيردر بريمن 4-2 وفوز شتوتغارت على ملعب أوغسبورغ بهدف دون رد.

ويلتقي يوم الثلاثاء فولفسبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ فيما يلتقي الأربعاء بوخوم مع سانت باولي وفيردر بريمن مع هايدنهايم ويونيون برلين مع أوغسبورغ.