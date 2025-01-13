برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني للمرة الـ15 في تاريخه

توج برشلونة بكأس السوبر الإسباني للمرة الـ15 في تاريخه بفوزه الكبير على غريمه ريال مدريد 5-2 في النهائي بمدينة جدة السعودية.

توج فريق برشلونة بكأس السوبر الإسباني للمرة الـ15 في تاريخه، عقب تغلبه على غريمه ريال مدريد 5-2، مساء أمس الأحد، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية، في المباراة النهائية.

انتهى الشوط الأول بتقدم "البلوغرانا" بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم ريال مدريد بهدف مبكر بعد مرور خمس دقائق سجله كيليان مبابي بتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة وسريعة.

وأدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 22 عبر لامين يامال، من مجهود فردي رائع.

وأضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثاني الأهداف في الدقيقة 36 من ركلة جزاء احتسبتها تقنية الفيديو بعد تعرض غافي، للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وعزز برشلونة تفوقه بهدف ثالث عبر البرازيلي رافينيا، برأسية قوية في الشباك بالدقيقة 39، قبل أن يضيف أليخاندرو بالدي، الهدف الرابع في الدقيقة 10+45 من هجمة مرتدة وسريعة.

وفي الشوط الثاني، عاد رافينيا، لهز الشباك مجددا بتسجيل الهدف الخامس لبرشلونة والثاني الشخصي له في الدقيقة 48.

وقلص رودريغو، الفارق للميرينغي، بتسجيل الهدف الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 60.

ولعب برشلونة في ظل نقص عددي منذ الدقيقة 56 بعد طرد حارسه البولندي تشيزني، بعد عرقلته لكيليان مبابي، الذي كان منفردا بالمرمى.