رالي دكار: لاتيغان يوسع الفارق مع الراجحي في فئة السيارات

وسّع هنك لاتيغان الفارق في رالي دكار الصحراوي أمام السعودي يزيد الراجحي، بفوزه في المرحلة الثامنة، اليوم، بين الدوادمي والرياض في السعودية.

عزز السائق الجنوب إفريقي، هنك لاتيغان، صدارته لفئة السيارات في رالي دكار الصحراوي، أمام السعودي يزيد الراجحي، بفوزه في المرحلة الثامنة، اليوم الإثنين، بين الدوادمي والرياض في السعودية.

وسجل لاتيغان (تويوتا) 4:51:54 ساعات في المرحلة الخاصة البالغة مسافتها 487 كلم، متقدما على مواطنه وزميله غاي ديفيد بوتيريل الذي تصدر المرحلة لفترة طويلة، بفارق 1:47 دقيقة، على الرغم من تعرضه لعقوبة دقيقتين بسبب السرعة الزائدة.

لاتيغان (30 عاما) الذي يشارك في رالي دكار للمرة الرابعة، وسع الفارق في الترتيب العام أمام الراجحي (أوفردرايف)، صاحب المركز السادس في مرحلة الإثنين، إلى 5:41 دقائق في صدارة الترتيب العام، بعد أن كان 21 ثانية فقط الأحد.

وقال لاتيغان إنه "في أحد الأودية، ضاع الجميع. توترنا قليلا عند الدخول، لأن السيارات كانت مقبلة أمامنا، ومن الزوايا جميعها من الجبال".

وتابع أنه "في نهاية المطاف، وجدنا طريقنا وخرجنا من الوادي، فقفزنا من المركز السابع تقريبا إلى الأول، ثم افتتحنا المسار لفترة".

واكتفى القطري ناصر العطية (داسيا)، حامل اللقب خمس مرات، بالمركز الحادي عشر، فبقي في المركز الرابع في الترتيب العام، لكنه بات يتأخر 34:14 دقيقة عن لاتيغان.

وقال العطية "لقد كان يومًا صعبا للغاية. في بعض الأحيان كان الأمر صعبا للغاية عند افتتاحنا المسار. كان لدى يزيد خط سير جيد، وعندما تجاوزنا كنا نتبعه فقط، بقينا خلفه إلى أن تجاوزناه عند الكثبان الرملية. لكن كان الأمر صعبًا حقًا".

وتابع "سوبرمان" الرياضة القطرية أنه" سعيد بإنهاء هذا اليوم. ما زال أمامنا أربعة أيام وسنرى. كانت الملاحة صعبة للغاية. في بعض الأحيان كنا موفقين، وفي أحيان أخرى لم نكن كذلك. لكننا أنهينا المرحلة بسلام".

وكان كل من الإسباني كارلوس ساينس حامل اللقب، وبطل العالم للراليات تسع مرات الفرنسي سيباستيان لوب، قد ودع المنافسات سابقا بعد انقلاب سيارته.

بدوره، قال بوتيريل ثاني المرحلة إنه "سارت الأمور على ما يرام. لسوء الحظ، في آخر 100 كيلومتر كان هناك إطار مثقوب، لذا كان علينا أن نأخذ الأمر ببساطة ثم اضطررنا إلى نفخ الإطار قبل أن نصل إلى الكثبان الرملية، لذا فقدنا حوالي دقيقة هناك، ربما دقيقة ونصف".

وتابع أنه "أعتقد أن الفوز كان واردًا اليوم، إنه أمر مؤسف. كنا نحاول جاهدين تحقيق الفوز، ولكن المركز الثاني جيد. كانت السيارة جيدة حقًا ونحن نتطلع إلى الأيام القليلة الأخيرة من رالي داكار. يُقدّم سائقو جنوب أفريقيا أداءً جيدًا".

وفي فئة الدراجات النارية، كان الإسباني توشا شارينا (هوندا) الأسرع، مقلصا الفارق إلى 11 دقيقة مع المتصدر الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم).

وقال شارينا إنه "حاولت الضغط في البداية ومن نقطة إعادة التزود بالوقود، كنا نقود بمجموعة واحدة".

وتابع أن "الجزء الأول كان رمليا، لكن مع المطر الذي هطل أمس كانت الأمور جيدة. بعد ذلك، واجهنا الكثير من الغبار، ما جعل الأمور أكثر صعوبة. أشعر الآن بالجاهزية للغد".

وتقام المرحلة التاسعة، الثلاثاء، بين الرياض وحرد على مسافة 357 كلم.

الترتيب العام لفئة السيارات

1- الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) 42:05:02 ساعة

2- السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) بفارق 5:41 دقائق

3- السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 28:55 د

4- القطري ناصر صالح العطية (داسيا) بفارق 34:14 د

5- الأميركي ميتشل غوثري (فورد) بفارق 55:39 د

الترتيب العام لفئة الدراجات النارية

1- الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) 44:26:52 ساعة

2- الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 11:03 دقيقة

3- الأميركي ريكي بريبيك (هوندا) بفارق 30:56 د

4- الأميركي سكايلر هاوز (هوندا) بفارق 37:03 د

5- التشيلي خوسيه إيغناسيو كورنيخو فلوريمو (هيرو) بفارق 53:32 د.