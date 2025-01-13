ماذا قال فليك وأنشيلوتي بعد فوز برشلونة بكأس السوبر الإسباني؟

أبدى مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، غضبه الشديد من نتيجة المباراة، وقال في حديثه بالمؤتمر الصحفي "لم نقدم الأداء المطلوب، وأنا مستاء من ذلك، برشلونة استحق التتويج باللقب".

أعرب المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، هانسي فليك، عن فخره بالنادي واللاعبين والجماهير وذلك بعد قيادته للفريق للتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

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وتوج فريق برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني عقب الفوز على الغريم التقليدي بخماسية مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت بالسعودية، التي كانت تستضيف البطولة للمرة الخامسة.

وقال فليك في حديثه خلال المؤتمر الذي عقد عقب المباراة "قدم الفريق أداء رائعا يستحق الإشادة، وسط أجواء جماهيرية مذهلة في ملعب المباراة، نحن لا ننظر للتاريخ، بل نركز على الحاضر من أجل تطوير أنفسنا وتحقيق النجاحات لبرشلونة".

وعن تفاصيل المباراة قال فليك "بعد هدف ريال مدريد الأول، عدنا بسرعة، والطريقة التي واصلنا بها اللعب حتى النهاية كانت مذهلة، أحببت كيف دافعنا كمجموعة، خاصة بعد حالة الطرد، كان أداء اللاعبين رائعا ويعكس روح الفريق".

وذكر أن "المباراة أظهرت أن الفريقين يمتلكان قوة كبيرة، لكننا لعبنا بطريقة رائعة، ومن المؤكد أن علينا أن نتعلم من كل مباراة نلعبها، ونقوم بتحليل هذه اللقاءات لتحسين فريقنا، فلدينا نقاط قوة واضحة، لكننا ندرك أيضا أن هناك نقاط ضعف نحتاج العمل عليها".

ومن جانبه، يرى نجم فريق برشلونة وأفضل لاعب في المباراة البرازيلي رافينيا، أن فريقه استحق لقب البطولة عن جدارة، بعد المجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون، متغلبين على الظروف الصعبة التي واجهتهم في المباراة.

وأضاف "من الرائع أن نبدأ العام الجديد بتحقيق لقب كبير مثل كأس السوبر، كنا ندرك قوة المنافس، ولذلك لعبنا بجدية كبيرة حتى حققنا هدفنا وتوجنا باللقب".

من جانبه أبدى مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، غضبه الشديد من نتيجة المباراة، وقال في حديثه بالمؤتمر الصحفي "لم نقدم الأداء المطلوب، وأنا مستاء من ذلك، برشلونة استحق التتويج باللقب".

وأضاف "نحن غاضبون من النتيجة، ولكن هذه هي كرة القدم، علينا النظر إلى الأمام والاستعداد للمباراة المقبلة بأفضل ما يمكن، فنحن لم ندافع بشكل جيد، وهذا ما ظهر بوضوح بعد تسجيلنا الهدف الأول، على عكس منافسنا الذي لعب بطريقة جماعية، واستفاد بلا شك من هذه الميزة، التي لم تغب عن أداء الفريق، حتى بعد تعرضهم لحالة الطرد".