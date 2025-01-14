بطولة مصر: مواجهات في المتناول للأهلي والزمالك وبيراميدز

يواجه الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري لكرة القدم مباريات تبدو في المتناول، بعد تأهلهم إلى ربع نهائي بطولتي إفريقيا للأندية نهاية الأسبوع الماضي.

يعود الأهلي وبيراميدز والزمالك إلى الدوري المصري لكرة القدم لخوض مباريات تبدو في المتناول، بعد تأهلهم إلى ربع نهائي بطولتي إفريقيا للأندية نهاية الأسبوع الماضي.

ويستقبل الأهلي حامل اللقب الجونة، ويلعب بيراميدز مع غزل المحلة الأربعاء، كما يستضيف الزمالك حرس الحدود الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة.

وبلغ الأهلي وبيراميدز ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل خوض مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات السبت المقبل، فيما حجز الزمالك مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) قبل اختتام مباريات المجموعة الأحد المقبل.

ويستقبل الأهلي المتصدر برصيد 15 نقطة الجونة صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد ست نقاط على ملعب القاهرة الأربعاء.

الزمالك (منصة x)

ويأمل حامل اللقب بمواصلة انتصاراته، بعدما تفوق على سموحة في مباراة مؤجلة محليا، قبل أن يهزم ملعب أبيدجان العاجي 3-1 في دوري الأبطال.

وسيكون مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر، أمام مهمة صعبة لاختيار تشكيلة الفريق الأساسية، بعدما ضربت الإصابات عددا كبيرا من لاعبيه، كان آخرهم المغربيان يحيى عطية الله وأشرف داري في مباراة سموحة، ثم ثنائي الوسط أكرم توفيق ومروان عطية أمام ملعب أبيدجان، بالإضافة للغائبين طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد والمغربي رضا سليم.

كما رحل عن صفوف الفريق لاعبه الجنوب إفريقي، بيرسي تاو، الذي التحق بقطر القطري، فيما عاد الظهير الأيمن محمد هاني من الإصابة، بينما ينتظر التونسي علي معلول، والذي رُفِع اسمه من القائمة في بداية الموسم قرار كولر حول قيده مجددا في الفترة المقبلة.

وقال كولر إنه "يواجه الأهلي ظروفا صعبة بسبب كثرة الإصابات، ولاعبو الفريق يبذلون جهودا كبيرة خاصة مع توالي المباريات وكثرة السفر إلى خارج مصر. سعيد بالتأهل قاريا، ولكن الأهلي لا يملك رفاهية الاحتفال، ويجب أن نفكر بالفوز في جميع المباريات المقبلة".

من جانبه يأمل الجونة بقيادة مدربه علاء عبد العال تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما خسر آخر مباراتين أمام بتروجيت وبيراميدز ليتراجع إلى المركز قبل الأخير. وحقق الجونة فوزا واحدا فقط بالدوري مقابل ثلاثة تعادلات ومثلها من الهزائم.

ويستقبل بيراميدز رابع الترتيب برصيد 14 نقطة على ملعب الدفاع الجوي فريق غزل المحلة الذي يحتل المركز 12 برصيد ثماني نقاط.

وبلغ الفريق ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، بعودته من أنغولا بفوز صعب على ساغرادا إسبيرانسا بهدف نظيف.

وقال الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، إنه "سعيد بكتابة الفريق اسمه بين كبار الكرة الإفريقية وبلوغ ربع النهائي. نمتلك لاعبين كبار، وسنقاتل في البطولات جميعها التي نشارك فيها هذا الموسم، والآن علينا التركيز على مباريات الدوري".

بيراميدز (منصة x)

وتعرّض بيراميدز لموقف صعب حين اضطر الفريق للعودة إلى أنغولا بعد ساعتين من مغادرتها؛ بسبب أزمة فنية على متن الطائرة التي أقلّت البعثة، ليقضي يوما إضافيا في لواندا قبل العودة إلى القاهرة صباح الإثنين. وعلى الرغم من ضيق الوقت، إلا أن رابطة الأندية المحترفة لم تعلن عن تأجيل مباراته أمام غزل المحلة المقررة الأربعاء.

من جانبه، يستقبل الزمالك، ثالث الترتيب برصيد 14 نقطة، فريق حرس الحدود، صاحب المركز 16 برصيد ست نقاط، على ملعب القاهرة الخميس.

ويأمل استغلال الدفعة المعنوية بعد بلوغه ربع نهائي كأس الاتحاد التي يحمل لقبها، بل وضمن صدارة مجموعته بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي 3-1 الأحد.

وقال السويسري كريستيان غروس، مدرب الزمالك، إنه "سعيد بأداء الفريق في المباريات الأخيرة، وأرى أننا نمتلك القدرة لتقديم مستويات أفضل في الفترة المقبلة. لا أعلم شيئا عن ضم صفقات جديدة، لكنني سأعمل مع العناصر الموجودة، وبعض اللاعبين عليهم إثبات جدارتهم بالوُجود في الزمالك".

وكان المهاجم الفلسطيني، عمر فرج، الذي انضم إلى الزمالك في بداية الموسم قد رحل معارا إلى ديغرفورس السويدي، فيما يغيب التونسي سيف الدين الجزيري؛ بسبب مطالبته بمستحقاته المالية المتأخرة.