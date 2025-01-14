كاسي ستوني تتولى تدريب منتخب كندا للسيدات

أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم عن تولي القائدة السابقة لمنتخب إنجلترا للسيدات، كاسي ستوني، منصب المدير الفني لمنتخب السيدات الوطني.

ووقعت ستوني (42 عاما) عقدا يمتد لثلاثة أعوام مع منتخب كندا، وستتواجد مع الفريق في مونديال السيدات 2027، مع إمكانية البقاء حتى 2028 أيضا.

وكانت ستوني تتولى تدريب فريق سان دييجو ويف المنافس في الدوري الأميركي للسيدات.

وتتولى ستوني تدريب منتخب كندا خلفا لبيف بريستمان، التي أقيلت من منصبها بعد فضيحة الاستعانة بطائرات مسيرة للتجسس على المنافسين في أولمبياد باريس 2024.

وستبدأ ستوني مهام عملها الشهر المقبل قبل كأس بيناتار في إسبانيا.

وحصلت ستوني على جائزة أفضل مدربة في الدوري الأميركي للسيدات في 2022، في أول موسم لها مع ويف، لكنها أقيلت من تدريب الفريق في حزيران/ يونيو الماضي عقب التعرض لسبع هزائم متتالية.

وشاركت ستوني في 130 مباراة مع منتخب إنجلترا، وحملت شارة قيادة منتخب بريطانيا في أولمبياد لندن 2012، كما ظهرت مع منتخب بلادها في ثلاث نسخ لكأس العالم، وفازت بالميدالية البرونزية في مونديال 2015 بكندا، كما شاركت في ثلاث نسخ لكأس أمم أوروبا.