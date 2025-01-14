لابورتا عن قضية أولمو: أرادوا تدميرنا لكننا لم نستسلم أبدا

قال لابورتا خلال مؤتمر صحفي استمر قرابة ساعتين "لم يفاجئنا أي شيء حدث في الأسابيع الأخيرة بشأن التسجيلات".

دافع رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا عن طريقة تعامله مع قضية تسجيل لاعب الوسط الدولي داني أولمو، منتقدا "الأعداء" الذين يهاجمون النادي ويريدون تدميره "لكننا لم نستسلم أبدا"، كما قال في خطاب ناري الثلاثاء.

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وغاب الوافدان الجديدان أولمو (26 عاما) والمهاجم باو فيكتور (23 عاما) عن مباراتين مع برشلونة بعدما رفضت رابطة الدوري الإسباني والاتحاد المحلي للعبة منحهما تراخيص جديدة للعب، بعدما تذرعا بفشل النادي في تلبية الموعد النهائي نهاية عام 2024.

ومن أجل إيجاد الحلول السريعة لتوفير السيولة، باع العملاق الكاتالوني الذي يرزح تحت ضائقة مالية، مقاعد في غرف كبار الشخصيات "في آي بي" في ملعب "كامب نو" قيد الإنشاء لمستثمرين من الشرق الأوسط للمساعدة في تمرير قيود اللعب المالي النظيف الصارمة لرابطة الدوري للتراخيص الجديدة.

كما تواصل برشلونة مع المجلس الوطني للرياضة في إسبانيا للحصول على تدبير موقت يسمح للثنائي باللعب قبل صدور حكم نهائي في قضيتهم ضد الرابطة والاتحاد، والذي حصل عليه الأسبوع الماضي.

وقال لابورتا خلال مؤتمر صحفي استمر قرابة ساعتين "لم يفاجئنا أي شيء حدث في الأسابيع الأخيرة بشأن التسجيلات".

وتابع "إذا نظرت إلى تاريخ برشلونة، يمكنك توقع ردود الفعل هذه، ليس من قبيل الصدفة أنه عندما يمر برشلونة بفترة متألقة، تتحد أطراف مختلفة لسرد قصة غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف "لم يحصلوا على ما يريدون، بسبب تصميم كل من مجلس الإدارة والموظفين. أرادوا تدميرنا لكننا لم نستسلم أبدا".

وشارك صانع اللعب أولمو الذي اعتبر أكبر صفقة لبرشلونة خلال سوق الانتقالات في الصيف الماضي كبديل في الفوز الكاسح على ريال مدريد 5-2 في نهائي مسابقة كأس السوبر في جدة السعودية الأحد، وهو أول لقب للنادي بقيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك.

وقال لابورتا إن رابطة الدوري طلبت بشكل غير متوقع وثائق إضافية من النادي في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي بشأن بيع مقاعد كبار الشخصيات، ما أدى إلى فشل برشلونة في الالتزام بالموعد النهائي.

وذكر الرئيس أن المستثمرين من قطر والإمارات اشتروا المقاعد لكن الأموال لم تصل بحلول نهاية عام 2024 وتطالب الرابطة برؤية دليل على ذلك.

وضمن سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الجماعات المعارضة والمشجعين يفكرون في مطالبة لابورتا بالاستقالة، لكن الأخير سخر من الفكرة "لا أعتقد أن رئيس برشلونة يجب أن يستقيل بسبب قرار من رابطة الدوري الإسباني".

وأردف "كان هجوما واضحا لزعزعة استقرارنا قبل السوبر التي أردنا جميعا الفوز بها..".

واستطرد قائلا "لا يتعلق الأمر بدعم لابورتا، بل بدعم برشلونة، لقد زعزعوا استقرار الفريق... أقدّر كثيرا القوة الذهنية لفليك (واللاعبون)".

وشدد لابورتا على أن أحد أسباب كارثة التسجيل هو أن النادي لم يقبل صفقة رعاية جديدة مع علامة الملابس الرياضية "نايكي" في الصيف، بهدف العمل على صفقة أفضل وقعوا عليها الآن، بقيمة 1.7 مليار يورو (1.74 مليار دولار) تمتد حتّى عام 2028.

وختم قائلا "في ذلك الوقت كان بإمكاننا إبرام صفقة مع نايكي أسوأ من تلك التي لدينا، ولكن لأن لدينا خيارات أخرى، تماشينا معهم. فكرنا في تسجيل (أولمو وفيكتور) بصفقة نايكي، لكننا انتظرنا، لمواصلة التفاوض، وكسبنا نحو 300 مليون يورو (308 ملايين دولار) إضافية من العقد".