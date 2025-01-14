لاتسيو يستعير إبراهيموفيتش لاعب بايرن ميونخ

بموجب الاتفاق يلعب إبراهيموفيتش (19 عاما) على سبيل الإعارة في صفوف لاتسيو حتى نهاية الموسم، بحسب بيان بايرن ميونخ.

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن انتقال لاعبه الشاب آريون إبراهيموفيتش إلى صفوف لاتسيو الإيطالي على سبيل الإعارة.

وسيلعب إبراهيموفيتش (19 عاما) على سبيل الإعارة في صفوف لاتسيو حتى نهاية الموسم، بحسب بيان بايرن ميونخ.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن لاتسيو سيحتفظ بحق التعاقد النهائي مع إبراهيموفيتش مقابل ثمانية ملايين يورو (ثمانية ملايين و170 ألف دولار)، مع وضع شرط جزائي في عقده بقيمة عشرين مليون يورو.

وقال كريستوف فريوند، المدير الرياضي للاتسيو، إن "آريون لاعب شاب لديه إمكانات هائلة، ويواصل التطور".

وأضاف أن "آريون كان يلعب في صفوف بايرن ميونخ منذ الصغر، نريد لاعبين حظوا بتنشئة مثله، إنه يبذل قصارى جهده في كل حصة تدريبية هنا، ويحتاج الآن إلى للعب بشكل مستمر في مستوى عال، سنواصل مساندته من كثب؛ لأن لديه كل المقومات اللازمة".

وانضم إبراهيموفيتش إلى بايرن ميونخ في 2018، وفي موسم 2023 - 2024 لعب على سبيل الإعارة في صفوف فروسينوني الإيطالي، ويمتد عقده مع النادي البافاري حتى نهاية موسم 2027.