ماذا قال كلوب عن تدريب ريد بول وعودته إلى الملاعب؟

سيتولى كلوب إدارة عمليات كرة القدم لريد بول على الصعيد العالمي، حيث تستحوذ الشركة على أندية لايبزج وريد بول سالزبورغ ونيويورك ريد بولز بجانب فرق أخرى.

قال الألماني يورغن كلوب إنه لن يتولى تدريب فريق ريد بول النمساوي، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان سيعود إلى عالم التدريب خلال حياته أم لا.

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وقال كلوب اليوم الثلاثاء خلال مراسم تقديمه في منصب رئيس قطاع كرة القدم على المستوى العالمي في ريد بول "لن أتولى منصب المدير الفني لفريق ريد بول، هذا تعهد واضح، الخطة مختلفة تماما، ولن أكون بديلا لأحد مدربي ريد بول".

وجرى الإعلان العام الماضي أن كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول، سيتولى المنصب في شركة مشروبات الطاقة العملاقة "ريد بول".

وسيتولى كلوب إدارة عمليات كرة القدم لريد بول على الصعيد العالمي، حيث تستحوذ الشركة على أندية لايبزج وريد بول سالزبورغ ونيويورك ريد بولز بجانب فرق أخرى.

ولدى سؤاله عن السبب في قبوله التعاون مع ريد بول وعدم قبول تولي تدريب فريق آخر، أوضح كلوب "لأنه منصب مختلف، قلت دائما أنني أحب ما أفعله، بعد آلاف المباريات والمؤتمرات الصحفية، أردت بداية جديدة وفرصة جديدة في هذه المرحلة من حياتي، إنها خطوة مثالية".

وأشار المدرب الألماني "في هذا المنصب أريد أن أشارك جميع خبراتي، لا أريدها لنفسي بعد الآن، كيف سينجح هذا، سنرى، في كرة القدم لا توجد خطة تناسب الفرق كلها".