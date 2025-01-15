آيندهوفن يتقدم في كأس هولندا وخروج مفاجئ لأياكس

انتقل آيندهوفن إلى دور الثمانية لمسابقة كأس هولندا لكرة القدم وخرج أياكس أمستردام من دور الستة عشر، مساء أمس الثلاثاء.

لاعبو آيندهوفن، أمس (Getty Images)

تأهل فريق آيندهوفن إلى دور الثمانية لمسابقة كأس هولندا لكرة القدم في الوقت الذي خرج فيه أياكس أمستردام من دور الستة عشر، مساء أمس الثلاثاء.

وحقق آيندهوفن فوزا ماراثونيا على ضيفه إكسيلسيور 5 - 4 بينما خسر أياكس على ملعب ألكمار صفر - 2.

وعلى ملعب فيليبس، تقدم نوح ناويوكس بهدفين لإكسيلسيور في الدقيقتين 45 و58، وتكفل لانسي دوجيفستين بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80.

ورد آيندهوفن بهدفين حملا توقيع ماليك تيلمان وريكاردو بيبي في الدقيقتين 73 و86.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف المغربي إسماعيل صيباري هدف التعادل لآيندهوفن، ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين.

وحسم آيندهوفن الفوز في الوقت الإضافي بهدفين حملا توقيع ريكادو بيبي وإيفان بيريسيتش في الدقيقتين 101 و110، ثم أحرز ريتشي اوموروا الهدف الرابع لإكسيلسيور في الدقيقة 117.

وعلى ملعب آفاس، حسم ألكمار الفوز بهدف في كل شوط، عن طريق فوتير جويش في الدقيقة 36 وميكس ميردينك في الدقيقة 89.

تجدر الإشارة إلى أن أياكس هو البطل القياسي لكأس هولندا؛ إذ حصد اللقب 20 مرة، وحل وصيفا ست مرات، بينما فاز ألكمار باللقب أربع مرات فقط، وحل وصيفا ثلاث مرات.

ويرجع آخر لقب لأياكس في مسابقة الكأس إلى عام 2021، بينما يرجع آخر لقب ألكمار لعام 2013.