آرسنال يتغلب على توتنهام في ديربي "شمال لندن"

حسم آرسنال ديربي "شمال لندن" أمام توتنهام بالفوز بهدفين لهدف في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانفرد بوصافة جدول الترتيب.

حسم فريق آرسنال، ديربي "شمال لندن" أمام ضيفه توتنهام هوتسبير، بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح "الغانرز" في قلب تأخره إلى فوز، حيث تقدم "السبيرز" بهدف مبكر عبر تسديدة من الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل عبر دومينيك سولانكي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40.

ومنح البلجيكي لياندرو تروسارد التقدم لآرسنال في الدقيقة 44 من تسديدة أرضية رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة سريعة، ليحافظ الفريق بعدها على شباكه نظيفة، ويخرج بنتيجة الفوز.

بهذه النتيجة، انفردت كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بالمركز الثاني برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول الذي لديه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

في المقابل، واصل توتنهام سلسلة نتائجه السلبية للمباراة الخامسة تواليا، بتلقيه 4 هزائم وتعادل وحيد، ليتجمد رصيد عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب أندية المسابقة.