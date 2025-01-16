كأس الملك: برشلونة وليغانيس وخيتافي إلى ربع النهائي

تأهل برشلونة وليغانيس وخيتافي وأتلتيكو مدريد إلى جانب فالنسيا إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم.

لحق برشلونة وليغانيس وخيتافي وأتلتيكو مدريد بفالنسيا إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم بفوز الأول على ضيفه ريال بيتيس 5-1، والثاني على مضيفه ألميريا من الدرجة الثانية 3-2، والثالث على مضيفه بونتيفيدرا من الثالثة 1-0، والرابع على مضيفه إلتشي من الثانية 4-0، مساء أمس الأربعاء، في ثمن النهائي.

في المباراة الأولى، واصل برشلونة المتوج بلقب الكأس السوبر المحلية على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب 5-2 في جدة، تألقه وحجز بطاقته إلى ربع النهائي دون عناء.

وتقدم النادي الكاتالوني في الشوط الأول بهدفين للاعب وسطه الدولي غافي (3) ومدافعه الدولي الفرنسي جوليوس كوندي (27)، قبل أن يضيف ثلاثة أهداف في الثاني تناوب على تسجيلها البرازيلي رافينيا (58) وفيران توريس (67) ولامين جمال (75).

وسجل مهاجم برشلونة المعار إلى ريال بيتيس البرازيلي فيكتور روكي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وفي الثانية، كان ليغانيس البادئ بالتسجيل عبر مدافعه أدريا ألتيميرا (33)، ورد أصحاب الأرض بهدفين للكولومبي لويس سواريس (38) والبرازيلي لازارو (52)، قبل أن ينتفض الضيوف في الدقائق الأخيرة، ويسجلوا هدفين بواسطة ميغل دي لا فوينتي (77 من ركلة جزاء) ودييغو غارسيا (87).

وفي الثالثة، أنهى خيتافي المنقوص مغامرة بونتيفيدرا الذي أطاح بريال مايوركا الوصيف من دور الـ32، عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله المهاجم ألفارو رودريغيس في الدقيقة الثانية.

وطرد رودريغيس مباشرة في الدقيقة 41، قبل أن يطرد زميله المدافع دييغو ريكو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لنيله الإنذار الثاني.

وفي الرابعة، فرض المهاجم الدولي النرويجي ألكسندر سورلوث نفسه نجما بتسجيله ثنائية من رباعية أتلتيكو مدريد في مرمى مضيفه إلتشي.

وسجل سورلوث الهدفين في الدقيقتين الثامنة و29 من ركلة جزاء، قبل أن يترك مكانه للمدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا في مطلع الشوط الثاني.

وتلقى أصحاب الأرض ضربة قاسية مطلع الشوط الثاني إثر طرد المدافع الأرجنتيني نيكولاس ميركاو لتلقيه الإنذار الثاني (50)، فاستغل الضيوف النقص العددي، وأضاف رودريغو ريكيلمي الثالث (61) والأرجنتيني خوليان ألفاريس بعد دقيقتين من دخوله مكان ريكيلمي (75).

وكان فالنسيا حجز البطاقة الأولى من أرض مضيفه أورينسي من الدرجة الثالثة بالفوز عليه 2-0.

ويختتم الدور ثمن النهائي، اليوم الخميس، بلقاءات ريال سوسيداد مع رايو فايكانو، وأتلتيك بلباو حامل اللقب مع أوساسونا، وريال مدريد مع سلتا فيغو.