إنتر ميلان يزحف نحو صدارة الدوري الإيطالي

يواصل إنتر ميلان زحفه نحو صدارة الدوري الإيطالي بتغلبه على إمبولي بثلاثية لهدف، وقلص الفارق مع نابولي المتصدر إلى 3 نقاط وله مباراة مؤجلة مع فيورنتينا.

واصل فريق إنتر ميلان زحفه نحو صدارة الدوري الإيطالي، بعد تغلبه على ضيفه إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الأحد، على ملعب "جوزيبي مياتزا" ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين للمسابقة.

أهداف المباراة جميعها جاءت في الشوط الثاني بعد أن أخفق الفريقان في هز الشباك خلال أحداث الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، على الرغم من تفوق أصحاب الأرض على مستوى الاستحواذ أو الفرص الحقيقية على المرمى.

وانتظر "النيراتزوي" حتى الدقيقة 55 عندما افتتح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة العليا، وأضاف الهولندي دينزل دومفريس ثاني الأهداف من رأسية في الدقيقة 79.

وقلص سيباستيانو إسبوزيتو الفارق للضيوف في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ورد الإنتر، بعد 5 دقائق بالهدف الثالث، عبر الفرنسي ماركوس تورام بتسديدة قوية.

ورفع الإنتر، بهذا الفوز، رصيده إلى 47 نقطة في وصافة الكالتشيو، بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر، وله مباراة مؤجلة مع فيورنتينا، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 20 نقطة في المركز 14.

وفي مباريات أخرى، فاز كالياري على ضيفه ليتشي 4-1، ولاتسيو على مضيفه هيلاس فيرونا 3-0، وتعادل فيورنتينا مع تورينو 1-1، وبالنتيجة نفسها تعادل بارما وفينيتسيا.