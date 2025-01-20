منتخب مصر يتصدر مجموعته الثامنة بكأس العالم لكرة اليد

تصدر منتخب مصر مجموعته الثامنة بكأس العالم لكرة اليد عقب فوزه على المنتخب الكرواتي المضيف بنتيجة 28-24، في ختام منافسات دور المجموعات.

واصل منتخب مصر انتصاراته للمباراة الثالثة في كأس العالم لكرة اليد، بتغلبه على نظيره الكرواتي، المضيف، بنتيجة 28-24، مساء أمس الأحد، على قاعة "زغرب أرينا"، في ختام منافسات الدور الأول بالمجموعة الثامنة.

قدم منتخب "الفراعنة" مستوى أداء متميز طوال أحداث المباراة، بعد أن نجح في فرض تفوقه على منافسه، المدعوم بجماهيره الغفيرة داخل قاعة المباراة، لينهي الشوط الأول بالتقدم بنتيجة 14-11.

واستمرت الأفضلية للمنتخب المصري في الشوط الثاني بفضل تألق لاعبيه خاصة حارس المرمى محمد علي، رجل المباراة، بتصديه للعديد من الهجمات الخطيرة للكروات.

ووصل الفارق في بعض فترات المباراة إلى 6 أهداف، قبل أن ينتهي الشوط الثاني لصالح المنتخب المصري بنتيجة 14-13.

بهذه النتيجة، يتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، يليه منتخب كرواتيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم الأرجنتين في المركز الثالث بنقطتين، وتأهلوا معا للدور الرئيسي.

في الوقت ذاته تذيل المنتخب البحريني جدول الترتيب بعد تلقيه خسارته الثالثة تواليا في البطولة أمام الأرجنتين بنتيجة 25-26، ليخوض منافسات دورة كأس الرئيس.

ويتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي يقام بمشاركة 24 منتخبا، موزعة على 4 مجموعات أخرى، بواقع 6 فرق في المجموعة، بينما يخوض صاحب المركز الرابع والأخير دورة كأس الرئيس لتحديد المراكز من 25 وحتى 32.

وتستضيف كرواتيا والدنمارك والنرويج، منافسات النسخة التاسعة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 14 كانون الثاني/ يناير الحالي، وحتى 2 شباط/ فبراير المقبل.