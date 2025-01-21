كريم ديميرباي لا يرغب في اللعب لمنتخب ألمانيا

كشف لاعب خط الوسط الألماني السابق، كريم ديميرباي، أنه "لم يعد متحمسا للعب" مع منتخب ألمانيا. ويلعب ديميرباي في تركيا الآن مع فريق غلاطة سراي منذ العام 2023.

قال لاعب خط الوسط الألماني السابق، كريم ديميرباي، إنه لن يعود إلى صفوف منتخب بلاده إذا طلب منه ذلك.

وقال ديميرباي في مقابلة مع بوابة (سبوكس) الإخبارية نشرت اليوم، الثلاثاء، إنه "إذا طلب مني الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم اللعب في كأس العالم، فسأقول باحترام كبير: (يا رفاق، أفضل الذهاب في إجازة مع عائلتي)".

وكشف ديميرباي أنه "لم يعد متحمسا للعب" مع منتخب ألمانيا.

ولعب ديميرباي في الدوري الألماني مع ناديي هوفنهايم وباير ليفركوزن، من بين أندية أخرى، لكنه يلعب في تركيا الآن مع فريق غلاطة سراي منذ العام 2023.

وعلى الرغم من أنه ولد في ألمانيا، ويشعر بامتنان كبير للبلاد، فإن ديميرباي قال إنه "أشعر الآن وكأنني في وطني في تركيا، ولا أريد أن أغادرها. بمجرد أن وطأت قدماي الأراضي التركية، شعرت بأنني في بلدي".

وسبق أن خاض ديميرباي مباراتين مع منتخب ألمانيا بعد أن قرر عدم تمثيل تركيا.

وأكد اللاعب أنه "بالطبع كنت أتمنى اللعب لألمانيا أكثر من مرة. ولكن عندما اختبر الآن شعور اللعب في ملعب تركي ومدى قوة الدفع التي يمنحها المشجعون لك، فإنني أعتقد أنني ربما كنت لأتخذ قرارا مختلفا بناء على هذه التجربة".