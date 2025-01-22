برشلونة يحقق ريمونتادا مثيرة وليفربول يواصل انتصاراته

حقق برشلونة الإسباني ريمونتادا مثيرة أمام بنفيكا البرتغالي بعد أن حوّل تأخره إلى فوز درامي بخماسية مقابل أربعة أهداف، وواصل ليفربول الإنجليزي انتصاراته للمباراة السابعة تواليا، بالفوز على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين لهدف، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

حقق فريق برشلونة ريمونتادا مثيرة، بعد أن قلب تأخره أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي إلى فوز ثمين بخماسية مقابل أربعة أهداف، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "النور"، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

تفوق أصحاب الأرض في الشوط الأول الذي حسموه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وتكفل اليوناني فانجيليس بافليديس بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" لبنفيكا في الدقائق 2 و22 و30، بينما أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة في الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، نجح البرازيلي رافينيا في تقليص الفارق لبرشلونة بتسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 64، لكن بنفيكا وسع الفارق مجددا بتسجيل الهدف الرابع، عبر الأوروغواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68.

ورفض الفريق الكاتالوني الاستسلام، ليسجل 3 أهداف متتالية حملت توقيع ليفاندفسكي من ركلة جزاء، وإريك غارسيا ورافينيا في الدقائق 78، و86، و6+90، على التوالي.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 18 في وصافة الترتيب، ليتأهل لثمن نهائي البطولة رسميا، قبل جولة من ختام مرحلة الدوري، بينما تجمد رصيد بنفيكا عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

لاعبا ليفربول هارفي إليوت ومحمد صلاح (منصة إكس)

وعلى ملعب "أنفيلد" بإنجلترا، واصل ليفربول الإنجليزي سلسلة انتصارات المتتالية للمباراة السابعة تواليا، بالفوز على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين لهدف.

سجل للريدز المصري محمد صلاح، وهارفي إليوت في الدقيقتين 34، و67، بينما سجل للفريق الفرنسي، الكندي جوناثان دافيد في الدقيقة 62.

وارتفع رصيد ليفربول للنقطة 21 في المقدمة، وبالعلامة الكاملة، وتأهل رسميا للدور ثمن النهائي، فيما توقف ليل عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب "ميتروبوليتانو" قلب أتلتيكو مدريد الإسباني تأخره أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني إلى فوز مثير بهدفين لهدف.

افتتح الإكوادوري بييرو هينكابي التسجيل لليفركوزن في الدقيقة 1+45، وعدل الأرجنتيني جوليان ألفاريز النتيجة لأتلتيكو في الدقيقة 52 قبل أن يسجل اللاعب نفسه هدف الانتصار في الدقيقة 90.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث، بينما تجمد باير ليفركوزن عند 13 نقطة في المركز السادس.

وفاز فريق بولونيا الإيطالي بملعبه "ريناتو دالارا" على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين لهدف، سجل لأصحاب الأرض، الإنجليزي تيجس دالينجا والهولندي صامويل إلينج جونيور، وذلك بين الدقيقتين 71 و72، وسجل للضيوف الغيني سيرهو غيراسي بالدقيقة 15 من ركلة جزاء.

ورفع الفوز رصيد بولونيا إلى خمس نقاط في المركز 27 بعد تسجيله الفوز الأول في البطولة القارية، فيما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتغلب شتوتغارت الألماني خارج ملعبه على مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بثلاثة أهداف لهدف، لينعش آماله في بلوغ ثمن نهائي المسابقة.

سجل ثلاثية شتوتغارت، جيمي لويلينغ (هدفان)، والسويسري فابيان ريدير في الدقائق 11 و36، و87، وأحرز التوغولي إدجيسي ميتسوكو هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 85.

ورفع شتوتغارت رصيده إلى 10 نقاط ليقفز للمركز 21، بينما بقي الفريق السلوفاكي بلا رصيد في المركز 35 (قبل الأخير) بعد خسارة سابعة على التوالي.

وانتزع إيندهوفن الهولندي، فوزا ثمينا خارج ملعبه على حساب مضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل أهداف الفريق الهولندي، لوك دي يونج، وغوس تيل، وريان فلامينغو، في الدقائق 17، و24، و43، وسجل لأصحاب الأرض، السنغالي شريف نداي والبوركينافي ناصر دجيجا.

ورفع الفوز رصيد إيندهوفن إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر، بينما توقف رصيد النجم الأحمر عند ثلاث نقاط في المركز الثلاثين.

وتعادل يوفنتوس الإيطالي أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي، بدون أهداف، ليرفع اليوفي رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما وصل بروج للنقطة 11 بالمركز السابع عشر.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى بشكل مباشر إلى دور الستة عشر، فيما يتنافس أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين على البطاقات الثمانية الأخرى في الأدوار الإقصائية.