بطولة العالم للراليات: روزنامة موسم 2025

في ما يأتي روزنامة الموسم الجديد من بطولة العالم للراليات التي تنطلق، غدا الخميس، في مونتي كارلو:
26-23 كانون الثاني/ يناير: مونت كارلو
16-13 شباط/ فبراير: السويد
23-20 آذار/ مارس: رالي سفاري كينيا
27-24 نيسان/ أبريل: جزر الكناري، إسبانيا
18-15 ايار/ مايو: البرتغال
8-5 حزيران/ يونيو: سردينيا، إيطاليا
29-26 حزيران/ يونيو رالي أكروبوليس، اليونان
20-17 تموز/ يوليو: إستونيا
31 تموز/ يوليو-3 آب/ أغسطس: فنلندا
31-28 آب/ أغسطس: الباراغواي
14-11 أيلول/ سبتمبر: تشيلي
19-16 تشرين الأول/ أكتوبر: رالي أوروبا الوسطى (بافاريا، النمسا، ألمانيا)
9-6 تشرين الثاني/ نوفمبر: اليابان
30-27 تشرين الثاني/ نوفمبر: المملكة العربية السعودية.
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