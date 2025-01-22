بطولة العالم للراليات: روزنامة موسم 2025

تنطلق، غدا الخميس، بطولة العالم للراليات للموسم 2025 في مونتي كارلو، وتستمر لغاية 27 - 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

في ما يأتي روزنامة الموسم الجديد من بطولة العالم للراليات التي تنطلق، غدا الخميس، في مونتي كارلو:

26-23 كانون الثاني/ يناير: مونت كارلو

16-13 شباط/ فبراير: السويد

23-20 آذار/ مارس: رالي سفاري كينيا

27-24 نيسان/ أبريل: جزر الكناري، إسبانيا

18-15 ايار/ مايو: البرتغال

8-5 حزيران/ يونيو: سردينيا، إيطاليا

29-26 حزيران/ يونيو رالي أكروبوليس، اليونان

20-17 تموز/ يوليو: إستونيا

31 تموز/ يوليو-3 آب/ أغسطس: فنلندا

31-28 آب/ أغسطس: الباراغواي

14-11 أيلول/ سبتمبر: تشيلي

19-16 تشرين الأول/ أكتوبر: رالي أوروبا الوسطى (بافاريا، النمسا، ألمانيا)

9-6 تشرين الثاني/ نوفمبر: اليابان

30-27 تشرين الثاني/ نوفمبر: المملكة العربية السعودية.