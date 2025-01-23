مانشستر سيتي يعلن ضم المصري عمر مرموش رسميا

قال المهاجم المصري، عمر مرموش، إن "هذا يوم لن أنساه. أن أوقع لمانشستر سيتي - أحد أفضل الفرق في العالم - فهذا شعور مذهل".

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة، اليوم الخميس، إتمام تعاقده مع المهاجم المصري عمر مرموش من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ووقع مرموش (25 عاما) على عقد مدته أربعة أعوام ونصف مع مانشستر سيتي بعدما انتقل إليه في صفقة يعتقد أن قيمتها وصلت إلى 1ر59 مليون جنيه إسترليني (7ر72 مليون دولار) بالإضافة إلى 2ر4 ملايين جنيه إسترليني محتملة كمبالغ إضافية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مرموش أصبح ثالث صفقات مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية عقب انضمام المدافعين عبد القادر حوسانوف وفيتور ريس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مرموش إن "هذا يوم لن أنساه. أن أوقع لمانشستر سيتي - أحد أفضل الفرق في العالم - فهذا شعور مذهل".

وأضاف "أنا سعيد، عائلتي فخورة للغاية، وكلنا سعداء بالوُجود هنا في مانشستر".

وسجل مرموش، الذي يمكنه اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم، 37 هدفا في 67 مباراة منذ انضمامه لفرانكفورت في صيف 2023.

وبدأ مرموش مسيرته مع فريق وادي دجلة المصري، قبل أن ينتقل لألمانيا للعب مع فولفسبورغ في 2020، وبعدها لعب مع فرق سانت باولي وشتوتغارت.

ولعب مرموش 35 مباراة دولية مع المنتخب المصري، وسجل ستة أهداف لمنتخب بلاده.

ويأتي انضمام مرموش لمانشستر سيتي في وقت يحاول النادي فيه إعادة بناء الفريق، بعدما حقق الفريق نتائج سلبية هذا الموسم.

ويحتل مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في آخر خمسة مواسم، في المركز الخامس بجدول الترتيب، ويبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 12 نقطة، علما بأنه لعب مباراة أكثر.

وتسببت الخسارة التي تلقاها مانشستر سيتي، أمس الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان في أن يصبح الفريق مهددا بعدم التأهل للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

وقال مرموش إنه "مع غوارديولا، وجهازه الفني، والمنشآت ذات الطراز العالمي الموجودة هنا، لدى اللاعبين كل ما يحتاجون إليه لأن يصبحوا أفضل. كان هذا مغريا لي عندما أتيحت لي الفرصة".

وأردف أنه "كما لا يمكنني أن أنكر أنني أريد الفوز بالكؤوس. مانشستر سيتي كان أحد أنجح الأندية في إنجلترا لعدة سنوات، لذلك أنا أعلم أنني سأنضم إلى بيئة وثقافة تعتمد على الفوز".