منتخب إسبانيا يخسر أمام النرويج في بطولة العالم لكرة اليد

خسر منتخب إسبانيا أمام النرويج في الجولة الأولى من الدور الرئيسي ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تقام في النرويج والدنمارك وكرواتيا.

خسر منتخب إسبانيا، مساء أمس الأربعاء أمام نظيره النرويجي، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تقام في النرويج والدنمارك وكرواتيا.

ولم يحافظ منتخب إسبانيا على تفوقه في الشوط الأول بنتيجة 13 - 10 ليقلب المنتخب النرويجي الطاولة على منافسه، ويحسم اللقاء فائزا بنتيجة 25 - 24.

ويتبقى لمنتخب إسبانيا مباراتان في المجموعة الثالثة أمام البرتغال والبرازيل، بينما سيلعب منتخب النرويج ضد تشيلي والسويد.

وتقام منافسات الدور الرئيسي بمشاركة 24 منتخبا احتلت المراكز الثلاثة الأولى في مجموعات الدور الأول، وقُسِّمَت إلى 4 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة مع ترحيل نقاط كل فريق من الدور الأول.

ويتأهل الأول والثاني من المجموعات الأربع بالدور الرئيسي لدور الثمانية في كأس العالم لكرة اليد.