منتخب مصر يتلقى خسارته الأولى في بطولة كأس العالم لكرة اليد

تلقى منتخب مصر خسارته الأولى في بطولة كأس العالم لكرة اليد، بالهزيمة أمام آيسلندا 24-27، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي لحساب المجموعة الرابعة.

تلقى منتخب مصر الهزيمة الأولى في الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لكرة اليد، بخسارته أمام آيسلندا بنتيجة 24-27، الأربعاء، على صالة "أرينا زغرب" بكرواتيا، لحساب المجموعة الرابعة.

واستغلت آيسلندا بدايتها المثالية، في حين لم يستطع "الفراعنة" هز الشباك خلال الدقائق السبع الأولى من عمر المباراة لينتهي الشوط الأول بنتيجة 13-9 لآيسلندا.

وبدأ الشوط الثاني بإيقاف يحيى خالد لاعب مصر لدقيقتين، ما أدى لتأزم موقف الفريق، قبل أن يتسع الفارق إلى ستة أهداف لآيسلندا بعد نحو 45 دقيقة من اللعب.

ولم تكن انتفاضة مصر قرب النهاية كافية للعودة في نتيجة اللقاء، لتقتصر مهمة كتيبة المدرب الإسباني خوان كارلوس باستور على تقليل الفارق إلى ثلاثة أهداف.

وتصدرت آيسلندا بهذا الفوز المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط لتتقدم بفارق نقطتين على كرواتيا وسلوفينيا ومصر، وتلعب مصر أمام سلوفينيا، الجمعة، قبل مواجهة الرأس الأخضر في آخر مباريات الدور الرئيسي يوم الأحد.

وتستضيف كرواتيا والدنمارك والنرويج، منافسات النسخة التاسعة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 14 كانون الثاني/ يناير الحالي، وحتى 2 شباط/ فبراير المقبل.