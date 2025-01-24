أستراليا المفتوحة: زفيريف إلى النهائي بعد انسحاب ديوكوفيتش

يلتقي زفيريف في النهائي الفائز في مباراة الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول وحامل اللقب، والأميركي بن شيلتون، اللذين يلتقيان لاحقا.

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانيا، المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى بعد انسحاب منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بداعي الإصابة في نهاية المجموعة الأولى عندما كان الأول متقدما بنتيجة 7-6 (7-5)، صباح اليوم الجمعة.

وكشف ديوكوفيتش الذي كان يمني النفس بإحرازه لقبه الخامس والعشرين في الغراند سلام والانفراد بالرقم القياسي في الفئتين (رجال وسيدات) في مؤتمر صحافي بعد المباراة بأنه يعاني "تمزقا عضليا" في فخذه الأيسر.

وقال ديوكوفيتش إنه "فعلت كل ما في وسعي من أجل إدارة التمزق العضلي الذي كنت أعانيه" في إشارة إلى إصابته خلال مباراة الدور ربع النهائي ضد الإسباني كارلوس ألكاراس، وكشف حينها بأنه قلق من طبيعة هذه الإصابة.

وأضاف أن "الدواء والعناية والضمادة التي وضعتها ساعدت بعض الشيء، لكن في نهاية المجموعة الأولى بدأت أشعر بوجع يكبر تدريجيا، وكان من الصعب الاستمرار".

وختم ديوكوفيتش حديثه بالقول إن "النهاية حزينة، لكنني حاولت".

في المقابل، يلتقي زفيريف في النهائي الفائز في مباراة الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول وحامل اللقب، والأميركي بن شيلتون، اللذين يلتقيان لاحقا.