أموريم يجهل مستقبل المهاجم راشفورد مع يونايتد

تحوم الشكوك حيال مستقبل راشفورد مع "الشياطين الحمر"، علما أن اسم المهاجم ارتبط بأندية أوروبية عدة أبرزها ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وتشيلسي..

قال المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، روبن أموريم، إنه يجهل ما إذا كان المهاجم الدولي ماركوس راشفورد سيغادر ملعب "أولد ترافورد" قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية.

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ولم يشارك راشفورد في 10 مباريات بعدما اتخذ أموريم الخطوة الصادمة بإبعاده عن فوز يونايتد في ديربي مانشستر على جاره السيتي 2-1 في المرحلة السادسة عشر في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وردّ المهاجم البالغ من العمر 27 عاما على إغفاله بقوله إنه مستعد لـ"تحدٍ جديد"، مما أثار تقارير تفيد بأن يونايتد سيقدم على بيعه قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية في الثالث من شباط/فبراير المقبل.

وتحوم الشكوك حيال مستقبل راشفورد مع "الشياطين الحمر"، علما أن اسم المهاجم ارتبط بأندية أوروبية عدة أبرزها ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وتشيلسي، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موقف أموريم من لاعبه.

وتدرب راشفورد الأربعاء، لكنه شاهد من مقصورة خاصة فوز يونايتد على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 2-1 في الجولة السابعة قبل الأخير من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

وردا على سؤال عما إذا كان راشفورد سيبقى في يونايتد لبقية الموسم، قال أموريم "لا أعرف. لا أعرف حقا. سنرى في نهاية فترة الانتقالات ما سيحدث، ثم سنتحدث عن ذلك في تلك اللحظة".

ولم يمنح أموريم أيضا أجوبة واضحة بشأن مستقبل الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو الذي قيل إنه جذب اهتمام تشيلسي ونابولي الإيطالي.

وشارك الأرجنتيني (20 عاما) أساسيا في المواجهة أمام رينجرز لكن أموريم لم يقدّم أي ضمانات، إذ قال "دعونا نرى في الأيام القليلة المقبلة".

وكان أموريم قد أطلق تصريحا ناريا عقب هزيمة "الشياطين الحمر" على أرضهم أمام برايتون 1-3 نهاية الأسبوع الماضي قال خلاله إن يونايتد هو "ربما أسوأ فريق" في تاريخ النادي.

ويقبع يونايتد الذي مُني أمام برايتون بهزيمته العاشرة في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة متأخرا بفارق 24 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وقال مدرب سبورتينغ لشبونة السابق الذي حلّ بدلا من الهولندي إريك تن هاغ المقال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إنه يريد بناء علاقة أقوى مع لاعبيه بعد هذا التصريح الناري.

وأردف المدرب البرتغالي الذي حقق ثلاثة انتصارات فقط في 11 مباراة في الدوري الممتاز منذ تسلمه مهامه، قائلا "أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك للحصول على شعور الانتماء. ولهذا، نحتاج أيضا إلى الوقت للتدريب والبقاء معا وهذا مهم. لا نملك ذلك".

وتابع "أريد منهم أن يعرفوني بطريقة مختلفة، وليس دائما تحضير المباريات تحت الضغط. ليس لدينا الوقت للقيام بذلك. أعتقد أن الأمر بغاية الأهمية وأعتقد أنه سر الفرق".

كما تحدث أموريم عن إمكانية عودة الحارس الكاميروني أندري أونانا للوقوف بين الخشبات الثلاث بمواجهة مضيفه فولهام الأحد بعد استبعاده من مباراة رينجرز إثر خطأ مكلف ضد برايتون، ودفع بالتركي ألتاي بايندير بدلا منه في منتصف الأسبوع.

وذكر أموريم أن الدفع بالحارس التركي كان تناوبا مخططا له سابقا "نملك حارسين جيدين، وهما يحتاجان إلى الوقت للعب، يحتاجان إلى المساحة في الفريق، لذلك تم إعداد هذا التناوب. كان هذا الخطأ مصدر قلق بالنسبة لي، ولكن في النهاية، نواصل تنفيذ الخطة ذاتها التي اتبعناها الأسبوع الماضي".