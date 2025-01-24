ميلان يتعاقد مع المدافع الإنجليزي ووكر من السيتي

لن يكون ووكر متاحا للمشاركة في المباراتين المقبلتين لميلان، حيث يتعين عليه العودة إلى إنجلترا لاستكمال الإجراءات الإدارية.

تعاقد نادي ميلان الإيطالي الجمعة مع قائد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في الأعوام الأربعة الأخيرة، كايل ووكر على سبيل الإعارة مع خيار الشراء على أمل إنقاذ موسمه المتعثر في الدوري.

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وقال النادي اللومباردي في بيان "يسر نادي ميلان أن يعلن عن التعاقد مع كايل ووكر على سبيل الإعارة مع خيار إلزامي للشراء من مانشستر سيتي".

وأوضحت الصحافة الإيطالية أنه سيتعين على ميلان دفع خمسة ملايين يورو في نهاية الموسم مقابل المدافع الذي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى حزيران/يونيو 2026.

ونجح ميلان الذي أصبح بعيدًا في سباق الفوز بلقب الدوري المحلي لكنه يسير بخطى ثابتة نحو مواصلة رحلته في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتعاقده مع ووكر في الحصول على خدمات مدافع ذي خبرة.

وفاز الظهير الأيمن البالغ من العمر 34 عامًا والذي أشاد مدربوه بسرعته ومساهمته الهجومية، بـ17 لقبًا بينها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي وواحد في مسابقة دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، ناديه منذ عام 2017.

ويعتبر ووكر لاعبا أساسيا في تشكيلة منتخب إنجلترا (93 مباراة دولية، هدف واحد)، لكنه يعاني لأول مرة هذا الموسم من انخفاض في مستواه مما كلفه مكانته كلاعب أساسي في مانشستر سيتي، وسينضم إلى فريق يحتل المركز الثامن في إيطاليا بفارق 19 نقطة خلف نابولي المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة ضد بولونيا.

وأظهر الروسونيري علامات تطور واضحة منذ التعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو خليفة مواطنه باولو فونسيكا المقال من منصبه في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث قاده إلى الفوز بلقب بطل كأس السوبر الإيطالية في أوائل كانون الثاني/يناير في العاصمة السعودية الرياض، وهو اللقب الأول له منذ عام 2022.

وحقق ميلان فوزا واحدا في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري (تعادلان وخسارة)، ومع ابتعاده عن المنافسة على اللقب، يركز النادي اللومباردي جهوده من أجل التأهل إلى المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل حيث يتخلف بفارق ثماني نقاط عن لاتسيو الرابع، وهو المركز الأخير، في الوقت الحالي، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحقق ميلان مشوارا جيدا في المسابقة القارية هذا الموسم حيث يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة بعدما حقق انتصاره الخامس تواليا عندما تغلب على جيرونا الإسباني (1-0) الأربعاء، وبات على مشارف حجز بطاقة مباشرة إلى ثمن النهائي حيث يخوض الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل ضد مصيفهم دينامو زغرب الكرواتي.

لكن مركز الظهير الأيمن الذي يشغله البرازيلي إيمرسون رويال القادم هذا الصيف من توتنهام الإنجليزي مقابل خمسة عشر مليون يورو والغائب لمدة شهرين بسبب الإصابة، هو نقطة الضعف في موسم ميلان 2024-2025.

ولن يكون ووكر متاحا للمشاركة في المباراتين المقبلتين لميلان، حيث يتعين عليه العودة إلى إنجلترا لاستكمال الإجراءات الإدارية.

وفي رسالة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ودع ووكر مانشستر سيتي وزملاءه في الفريق وجماهير السيتي.

وكتب اللاعب مع شكر خاص لمدربه الإسباني بيب غوارديولا الذي يواجه ضغوطا مع احتلال فريقه المركز الخامس في الدوري الإنجليزي "التوقيع لهذا النادي الرائع كان بمثابة حلم تحول إلى حقيقة"، مضيفا "لقد سمح لي بأن أصل إلى المستوى الذي أنا عليه اليوم (...) بثقته في مؤهلاتي وأنا ممتن له بذلك إلى الأبد".

ومن المتوقع أن يرضي هذا التعزيز جماهير ميلان التي تنتقد بشدة بانتظام مسؤوليها، والمالك غيري كاردينالي ومستشاره الخاص مهاجمه الدولي السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، ويتهمونهما بالافتقار إلى الطموح والاختيارات السيئة.