أتلتيكو مدريد يواصل نزيف النقاط ويفشل في استعادة الصدارة

وجد أصحاب الأرض أنفسهم متأخرين بهدف حمل توقيع جيرارد مورينو من ركلة جزاء (29)، قبل أن يعودوا في النتيجة عبر البديل البرازيلي صامويل لينو (58).

واصل أتلتيكو مدريد نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه فياريال 1-1 السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، وفشل بالتالي في استعادة الصدارة ولو مؤقتا من جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب.

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وتابع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مسلسل إضاعة النقاط في إطار صراعه للتتويج بلقب الدوري للمرة الـ12 في تاريخه والأولى منذ 2020-2021، فأضاع نقطتين ثمينتين بعدما خسر أمام ليغانيس 0-1 في المرحلة الماضية.

واكتفى رجال سيميوني بنقطة واحدة رفعوا بها رصيدهم إلى 45 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد الذي يملك فرصة الابتعاد أربع نقاط في الصدارة في حال فوزه على بلد الوليد.

ووجد أصحاب الأرض أنفسهم متأخرين بهدف حمل توقيع جيرارد مورينو من ركلة جزاء (29)، قبل أن يعودوا في النتيجة عبر البديل البرازيلي صامويل لينو (58).

وحاول لاعبو فريق العاصمة في الدقائق الموالية تحقيق انتصارهم الرابع عشر في الدوري في أكثر من مناسبة عبر البديل الأرجنتيني رودريغو دي بول (72) والشباب بابلو باريوس (84) والبديل الآخر الفرنسي أنطوان غريزمان (86) من دون جدوى.

ورفع فريق المدرب مارسيلينو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، محافظا على آماله باحتلال مركز مؤهل إلى مسابقة أوروبية في الموسم المقبل.

واستعاد ريال بيتيس توازنه بفوز أول في مبارياته الأربع الأخيرة عندما تغلب على مضيفه ريال مايوركا المنقوص 1-0 سجله الكونغولي الديمقراطي سيدريك باكامبو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ولعب ريال مايوركا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 إثر طرد مدافعه الغيني الاستوائي عمر ماسكاريل.

وصعد ريال بيتيس إلى المركز التاسع مؤقتا برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين خلف ريال مايوركا السادس.