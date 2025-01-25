بايرن ميونخ يبتعد 6 نقاط في صدارة الدوري الألماني

قلص ماتياس غينتر الفارق لفرايبورغ برأسية إثر ركلة ركنية نفذها الياباني ريتسو دوان (68)، من دون أن ينجح أصحاب الأرض بعد ذلك بخطف تعادل يجنبهم خسارة ثالثة تواليا في الدوري.

ابتعد بايرن ميونخ ست نقاط في صدارة الدوري الألماني بفوزه الثمين على مضيفه على فرايبورغ 2-1، مستفيدا من تعادل مطارده المباشر باير ليفركوزن حامل اللقب أمام مضيفه لايبزيغ 2-2 في مباراة مثيرة أضاع فيها الضيوف تقدما بهدفين نظيفين السبت ضمن المرحلة التاسعة عشر.

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ورفع بايرن رصيده إلى 48 نقطة في المركز الأول مقابل 42 نقطة لباير ليفركوزن الثاني، فيما وصل لايبزيغ إلى 32 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد فرايبورغ عند 27 نقطة في المركز التاسع.

واستعاد بايرن ميونخ توازنه بعد خسارته القاسية بثلاثية نظيفة امام فينورد الهولندي في الجولة السابعة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدين العملاق البافاري بانتصاره للثنائي الإنجليزي هاري كين الذي افتتح التسجيل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة مواطنه إيريك داير من الجهة اليمنى (15) رافعا رصيده إلى 17 هدفا في 17 مباراة في صدارة لائحة الهدافين، والكوري الجنوبي كيم مين-جاي الذي حول برأسه إلى داخل الشباك كرة من ركلة ركنية نفذها الدولي يوزوا كيميش (54).

وقلص ماتياس غينتر الفارق لفرايبورغ برأسية إثر ركلة ركنية نفذها الياباني ريتسو دوان (68)، من دون أن ينجح أصحاب الأرض بعد ذلك بخطف تعادل يجنبهم خسارة ثالثة تواليا في الدوري.

وفي المباراة الثانية، سيطر حامل اللقب على المواجهة منذ بدايتها وحاول افتتاح التسجيل في توقيت مبكر، وكان له ما أراد في الدقيقة 19 عبر التشيكي باتريك تشيك الذي تابع من مسافة قريبة إلى داخل المرمى تسديدة ردها القائم الأيمن للدولي فلوريان فيرتس، بعدما توغل الأخير داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ورواغ أكثر من لاعب قبل التسديد.

وتابع فيرتس تألقه وكان خلف معظم الهجمات الخطيرة لبطل ألمانيا، فحاول إضافة الهدف الثاني، لكن تسديدته من داخل المنطقة حوّلها الدولي المجري بيتر غولاتشي بمساعدة القائم الأيمن إلى ركلة ركنية (30).

وفي الدقيقة 36، قطع فيرتس الكرة من مواطنه الدولي دافيد راوم ولعبها إلى الإسباني ألكيس غارسيا الذي ركنها من مسافة قريبة إلى يسار غولاتشي مضاعفا النتيجة.

وصحح راوم خطأه بتقليص الفارق من ركلة حرة مباشرة من على مشارف المنطقة حوّل مسارها الإكوادوري بييرو هينكابي وغالط زميله حارس المرمى الفنلندي لوكاس هراديكي (41).

وحاول فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو إعادة الفارق إلى هدفين في أكثر من مناسبة، بداية عبر تسديدة للأرجنتيني إيسيكويل بالاسيوس تصدى لها أحد مدافعي لايبزيغ (47)، قبل أن يرد القائم الأيمن تسديدة غير المحظوظ فيرتس (64).

وكان أصحاب الأرض قريبين من إدراك التعادل لكن هراديكي تصدى بقدمه لتسديدة الهداف السلوفيني بنجامين شيشكو (71)، ثم نجحوا بتحقيق مبتغاهم إثر ركلة حرة مباشرة لعبها الهولندي تشافي سيمونز وحوّلها البوركينابي إدمون تابسوبا بالخطأ إلى داخل مرماه (85).