باريس سان جيرمان يتعادل بملعبه مع ريمس

تعثر فريق باريس سان جيرمان بملعبه أمام ضيفه ريمس، بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مساء أمس السبت، على ملعب "حديقة الأمراء"، في الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، على الرغم من السيطرة الواضحة من جانب العملاق الباريسي، والذي أتيحت للاعبيه العديد من الفرص السهلة للتسجيل، إلا أن الفريق لم يحالفه التوفيق في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني، وبعد دقيقتين فقط على انطلاقه، نجح عثمان ديمبيلي، في تسجيل هدف الأسبقية، بتسديدة غيرت اتجاهها، بصناعة من الوافد الجديد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

ولم يتأخر رد ريمس كثيرا، ففي الدقيقة 56 أحرز الجناح الدولي الياباني كيتو ناكامورا، هدف التعديل بتسديدة أرضية من هجمة مرتدة سريعة، وبعد تمريرة حاسمة من زميله الزيمبابوي مارشال مونيتسي.

وعلى الرغم من التعادل، عزز باريس سان جيرمان صدارته للائحة الترتيب العام بالمسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 47 نقطة، متفوقا بفارق 10 نقاط عن مارسيليا، الوصيف، الذي يحل ضيفا على نيس، اليوم الأحد، في حين ظل ريمس في المركز الـ12 برصيد 22 نقطة.