لشبونة يبتعد بصدارة الدوري البرتغالي بثنائية في شباك ناسيونال ماديرا

ابتعد فريق سبورتنج لشبونة بصدارة الدوري البرتغالي بثنائية في شباك ناسيونال ماديرا.

ابتعد فريق سبورتنج لشبونة بصدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم بالفوز 2 - صفر على ضيفه ناسيونال ماديرا ضمن منافسات الجولة 19، مساء أمس السبت.

أنهى لشبونة الشوط الأول متفوقا بهدف سجله فرانسيسكو ترينكاو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وأضاف جواو سيمويس الهدف الثاني في الدقيقة 90.

ورفع سبورتنج لشبونة رصيده إلى 47 نقطة في قمة الترتيب ليوسع الفارق إلى 6 نقاط مع ملاحقه بنفيكا الذي سقط خاسرا بنتيجة 1 - 3 أمام أتلتيكو كاسا بيا في وقت سابق السبت.

أما ماديرا، فقد تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز 14 بعدما تلقى خسارته العاشرة في الدوري هذا الموسم.