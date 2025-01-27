نيس يحسم "الديربي" أمام مارسيليا ويوقف زحفه نحو الصدارة

حسم فريق نيس لقاء "الديربي" أمام ضيفه أولمبيك مارسيليا، بعدما تغلب عليه بثنائية دون رد، مساء أمس الأحد، في على ملعب "أليانز ريفييرا"، في الجولة التاسعة عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة السابعة عبر الإيفواري إيفان جويساند، وعاد اللاعب نفسه ليصنع الهدف الثاني لزميله محمد علي تشو، عند الدقيقة 51 بتسديدة مباشرة في المرمى.

ومنح نيس بهذا الفوز باريس سان جيرمان هدية على طبق من ذهب بعدما أوقف زحف مارسيليا نحو الصدارة، بتجمد رصيد الأخير عند 37 نقطة في الوصافة مبتعدا بفارق 10 نقاط عن سان جيرمان المتصدر.

في الوقت الذي رفع فيه نيس رصيده إلى 33 نقطة، واستعاد توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ليل بهدفين لهدف، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب أندية المسابقة.

وفي مباريات أخرى، منح الدولي المصري مصطفى محمد، فريق نانت تعادل مثيرا أمام ضيفه أولمبيك ليون، بتسجيله هدف عودة فريقه بنتيجة المباراة في الدقيقة 90 بعد أن كان متأخرا بهدف الغاني إرنست أبياه، في الدقيقة العاشرة.

وفاز مونبلييه على مضيفه تولوز 2-1، ولانس على آنجير 1-0، وبالنتيجة نفسها تغلب بريست على مضيفه لو هافر.